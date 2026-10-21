O dronă a fost descoperită pe un teren agricol din localitatea Robeasca, județul Buzău, după ce un localnic a alertat autoritățile printr-un apel la 112, iar echipe specializate ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) și Serviciului Român de Informații (SRI) au fost trimise la fața locului pentru verificări. Primele informații indică faptul că aparatul ar fi căzut cu mai multe zile înainte de a fi găsit, fără să fie detectat de sistemele radar ale MApN.

Incidentul a fost semnalat miercuri, 21 octombrie 2026, în contextul unor noi avertizări privind riscul pătrunderii dronelor în spațiul aerian românesc, în zona de nord-est a județului Tulcea. În paralel, președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru a analiza riscurile de securitate asociate evoluțiilor din regiunea Mării Negre.

Aparatul de zbor a fost găsit în localitatea Robeasca, din județul Buzău, după ce un bărbat din zonă a sunat la numărul unic de urgență 112. La locul descoperirii au fost mobilizate echipe specializate ale MApN și SRI, care urmează să examineze fragmentele și să stabilească împrejurările în care drona a ajuns pe terenul agricol.

Potrivit informațiilor, aparatul nu s-ar fi prăbușit în noaptea de marți spre miercuri și nici în cursul zilei de miercuri. Aceste date indică posibilitatea ca drona să fi ajuns la sol cu câteva zile înainte de descoperire.

Un element important al cazului este faptul că, potrivit informațiilor disponibile, sistemele radar ale MApN nu ar fi detectat aparatul. Circumstanțele exacte ale incidentului nu sunt însă stabilite, iar originea dronei și traseul acesteia trebuie clarificate în urma verificărilor autorităților.

Deocamdată, informațiile prezentate nu permit stabilirea tipului de aparat, a momentului exact al prăbușirii sau a motivului pentru care acesta nu ar fi fost identificat de sistemele de supraveghere aeriană.

În aceeași dimineață, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nord-estul județului Tulcea, avertizând asupra riscului ca drone să pătrundă în spațiul aerian al României.

Potrivit MApN, radarele militare au identificat mai multe ținte aeriene în spațiul aerian ucrainean, la nord-est de localitatea Vâlcove. Ministerul a precizat că, în acel context, nu au fost semnalate încălcări ale spațiului aerian național.

Avertizarea a avut rol preventiv, în condițiile în care activitatea dronelor în apropierea graniței cu Ucraina poate genera riscuri pentru populația din zonele expuse. Mesajele RO-Alert sunt utilizate pentru informarea rapidă a persoanelor care s-ar putea afla în zone vizate de astfel de pericole.

Cele două situații — descoperirea aparatului în Buzău și avertizarea transmisă în Tulcea — sunt incidente distincte. Informațiile disponibile nu confirmă că drona găsită în Robeasca ar avea legătură cu țintele aeriene detectate în apropierea graniței cu Ucraina.

În contextul incidentelor de securitate din regiunea Mării Negre, președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru joi, 22 octombrie, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni.

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe agenda reuniunii se află evaluarea riscurilor de securitate din regiune și analizarea măsurilor prin care România își poate consolida capacitatea de intervenție pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii maritime critice.

Membrii CSAT urmează să discute și alte subiecte de actualitate legate de securitatea națională. Reuniunea are loc într-un context regional marcat de războiul din Ucraina și de necesitatea monitorizării riscurilor care pot afecta teritoriul României.

Verificările echipelor specializate sunt esențiale pentru identificarea aparatului și stabilirea circumstanțelor în care acesta s-a prăbușit. Analiza fragmentelor ar putea oferi indicii despre proveniența dronei și despre posibila sa traiectorie.

Până la clarificarea acestor aspecte, nu se poate stabili dacă aparatul a intrat accidental în spațiul aerian românesc, dacă a suferit o defecțiune sau dacă incidentul are o altă explicație.

Concluzie: Descoperirea dronei în județul Buzău ridică întrebări privind momentul prăbușirii și detectarea aparatului, însă răspunsurile depind de rezultatele verificărilor oficiale. În paralel, autoritățile continuă să monitorizeze riscurile aeriene din apropierea graniței cu Ucraina.