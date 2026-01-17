Novak Djokovici, înainte de Australian Open: Sunt foarte motivat să încep acest nou sezon

Novak Djokovici, aflat la cea de-a 21-a participare la Australian Open, va începe competiția luni, în primul tur, cu un meci împotriva spaniolului Pedro Martinez, ocupantul locului 71 ATP. „Sunt foarte motivat să încep acest nou sezon şi încerc să nu iau niciodată ca pe ceva de la sine înţeles oportunităţile care mi se oferă”, a spus sportivul, potrivit AFP.

Sportivul sârb a afirmat că revenirea la Melbourne îl emoționează de fiecare dată, menționând că acolo s-a calificat pentru primul său turneu de Grand Slam, în 2005, când a jucat în prima rundă, în sesiunea de noapte de pe Rod Laver Arena, împotriva lui Marat Safin, care a câștigat ulterior titlul.

„Am o lungă istorie aici. Este Grand Slam-ul meu cel mai fructuos şi întotdeauna mi-a plăcut să joc în Australia. Sunt foarte motivat să încep acest nou sezon şi încerc să nu iau niciodată ca pe ceva de la sine înţeles oportunităţile care mi se oferă”, a afirmat Djokovici.

Întrebat despre posibilitatea de a câștiga al 25-lea Grand Slam din carieră, Djokovici a spus că încearcă să se concentreze pe ceea ce a realizat deja, nu pe obiectivele pe care le-ar putea atinge în continuare.

„Sper că se va întâmpla, desigur, dar 24 nu este un număr rău. Trebuie să apreciez acest lucru, să-mi amintesc cariera incredibilă pe care am avut-o şi să mă eliberez puţin de această presiune inutilă. Există întotdeauna presiune şi aşteptări, evident, dar nu cred că este necesar să abordez turneele de Grand Slam cu o mentalitate de tipul „acum sau niciodată”, „totul sau nimic”. Nu cred că este util şi nici că mă ajută să dau ce am mai bun”, a explicat acesta.

Djokovici a declarat că Jannik Sinner și Carlos Alcaraz se află la un nivel superior față de ceilalți jucători, însă a subliniat că are șanse mari de reușită la Melbourne. „Desigur, Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz joacă în prezent la un nivel diferit faţă de ceilalţi. Este un fapt. Dar asta nu înseamnă că ceilalţi nu au nicio şansă. Personal, eu am întotdeauna şanse, mai ales aici”, a explicat sportivul.

Novak Djokovici a afirmat, de asemenea, că este întrebat frecvent când va veni finalul carierei sale, însă explicat că nu dorește să vorbească despre acest subiect și nici să se gândească la el în prezent.

„Când va veni momentul şi va deveni clar în mintea mea, vom putea vorbi despre turneul de adio. Dar, deocamdată, sunt încă pe locul 4 mondial, joc în continuare la cel mai înalt nivel şi nu văd niciun motiv să atrag atenţia asupra acestei discuţii.Sincer să fiu, îmi lipseşte puţină energie în picioare pentru a putea rivaliza cu aceşti băieţi la finalul unui Grand Slam”, a explicat sportivul.

Pentru jucătorul sârb, abordarea față de turneele de Grand Slam a rămas aceeași. „Să fii numărul 4 mondial fără să devii obsedat de asta este foarte bine. Evident, un clasament mai bun îţi permite să ai tragerimai bune în primele tururi. Dar asta nu schimbă abordarea mea faţă de turneele de Grand Slam”, a afirmat acesta.

Novak Djokovici a declarat că prioritatea sa rămâne îngrijirea corpului, iar fiecare meci este abordat ca o finală.

„Prioritatea mea rămâne să am grijă de corpul meu, să abordez fiecare meci ca pe o finală, construind în acelaşi timp o dinamică şi evitând să irosesc energie inutil. Sper doar să pot ajunge departe şi să am şansa să îi înfrunt. Pe unul dintre ei sau pe amândoi. Mi-ar plăcea foarte mult. Vom vedea dacă se va întâmpla”, a mai spus acesta.