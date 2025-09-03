Actualitate Noul Geely Cityray – crossover urban pentru cei care își doresc mai mult







Geely a lansat oficial în România, pe 3 septembrie, noul Cityray – un crossover compact din segmentul C, conceput pentru familiile moderne și șoferii urbani care caută un echilibru între design, tehnologie și funcționalitate. Modelul îmbină spiritul sportiv al lui Coolray cu eleganța sofisticată a lui Starray, poziționându-se ca un jucător-cheie într-un segment extrem de competitiv.

Cityray se remarcă printr-un design cu identitate puternică, inspirat din filosofia estetică Starburst Vision – un omagiu vizual adus dinamismului cosmic. Grila frontală Urban Magic Cube, farurile LED inteligente și linia caroseriei Urban Beam creează un joc armonios de lumini și umbre, ce evidențiază profilul sculptat și elegant al mașinii.

Opțional, Cityray poate fi configurat cu caroserie în două tonuri, plafon negru lucios, evacuare centrală cvadruplă și jante de 19 inch, transformând fiecare apariție într-o declarație de stil. Cu un ampatament de 2.701 mm, cel mai mare din clasă, Cityray oferă o postură echilibrată și un spațiu interior generos.

Construit pe o platformă duală modernizată (BMA 2.0 + GEEA 2.0), dezvoltată împreună de ingineri suedezi și chinezi, noul Cityray este echipat cu un motor 1.5 turbo-benzină ce livrează 128 kW (174 CP) și un cuplu de 290 Nm. Transmisia automată cu 7 trepte și ambreiaj dublu umed asigură o experiență de condus lină și receptivă, cu o accelerație de 0–100 km/h în doar 7,9 secunde.

Totul este optimizat pentru utilizare urbană intensă, dar pregătit și pentru drum lung: suspensia spate independentă multi-link, reglajul șasiului pentru piața europeană și consumul eficient, susținut de 13 tehnologii pentru reducerea consumului de combustibil, completează pachetul de performanță.

Habitaclul lui Cityray aduce o experiență complet digitală și conectată. Consola centrală este dominată de un ecran tactil 2K de 13,2 inch, anti-reflex, însoțit de un panou de instrumente digital TFT de 10,25 inch. Iluminarea ambientală Urban Spectrum are 72 de culori și moduri inteligente (ritm cardiac, gradient, răspuns la climă sau apeluri).

Trapa panoramică Urban Skyline de 1,13 m² aduce lumină naturală și o senzație de spațiu aerisit. Conectivitatea este completată de compatibilitatea cu CarPlay și Android Auto, încărcare wireless, cheie inteligentă i-Key, control vocal și aplicațiile AutoDoc și Geely Hashley, ce permit controlul de la distanță al mașinii.

Scaunele față sunt reglabile electric, încălzite și prevăzute cu funcție de memorie, iar cele 39 de spații de depozitare din mașină oferă o modularitate practică rar întâlnită în segment.

Cityray integrează un pachet complet de sisteme ADAS (nivel L2+), concepute pentru a crește siguranța atât pentru pasageri, cât și pentru ceilalți participanți la trafic:

Cruise Control Adaptiv (ACC) și Inteligent (ICC)

Asistență la menținerea benzii (LKA, ELKA)

Frânare automată de urgență (AEB-P)

Monitorizarea unghiului mort (BSD)

Sistem de avertizare la deschiderea ușilor (DOW) și trafic transversal (RCTA)

Cameră panoramică AVM 540°

ESP Bosch 9.3

Caroseria este realizată în proporție de 68,3% din oțel de înaltă rezistență, din care 16% oțel termoformat ultrarezistent, oferind o protecție structurală de top în caz de impact. Modelul dispune standard de șase airbaguri, cu acoperire extinsă.

Geely Cityray este disponibil deja în showroomurile din România, în trei versiuni de echipare: GK, GF și GX (sport). Prețul standard pornește de la 30.490 euro (TVA inclus), însă până la 30 septembrie 2025, modelul beneficiază de un preț promoțional de 27.490 euro, cu un discount de 3.000 euro la lansare.

Clienții pot alege din patru culori de caroserie rafinate: argintiu, alb, gri și albastru metalizat. Versiunea GX, cu design sport, evacuare cvadruplă centrală și jante exclusive, este adresată celor care vor o prezență puternică și un look agresiv.

Geely Cityray este o declarație de intenție: tehnologie, siguranță, confort și design urban într-un pachet echilibrat. Cu o platformă modernă, motorizare performantă, interfață digitală completă și dotări care concurează cu modele din clase superioare, Cityray se conturează ca o alegere naturală pentru familiile urbane și tinerii care vor mai mult de la mașina lor. O experiență completă, inteligentă și pregătită pentru orașul de mâine.