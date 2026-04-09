UE vrea să excludă pickup-urile americane. Constructorii auto avertizează asupra unui conflict comercial

Constructorii auto din Statele Unite își exprimă îngrijorarea față de posibile modificări legislative analizate la nivelul Uniunii Europene, care ar putea afecta semnificativ comercializarea unor modele populare de pickup-uri de mari dimensiuni, potrivit unei scrisori consultate de Reuters.

Schimbările vizate de autoritățile de la Bruxelles ar putea restricționa accesul unor vehicule precum Ford F-150, Chevrolet Silverado sau Ram 1500 pe piața europeană, într-un context în care tensiunile comerciale transatlantice rămân sensibile.

Potrivit informațiilor, autoritățile europene analizează modificări ale normelor de siguranță, în special în ceea ce privește procedura de aprobare individuală a vehiculelor (Individual Vehicle Approval – IVA).

Această procedură a fost utilizată pentru introducerea pe piața europeană a unor modele care nu respectă în totalitate standardele comunitare.

Constructorii americani susțin că aceste schimbări ar putea avea efecte directe asupra exporturilor.

În scrisoarea transmisă de American Automotive Policy Council, organizație care reprezintă General Motors, Ford și Stellantis, se arată că „pe măsură ce creşte cererea pentru anumite tipuri de vehicule mai puţin întâlnite în Uniunea Europeană, precum pickup-urile mari, programul de aprobare individuală a vehiculelor a fost utilizat tot mai frecvent pentru aceste modele”.

Reacțiile oficiale din partea Statelor Unite nu au întârziat să apară. Andrew Puzder, ambasadorul SUA pe lângă Uniunea Europeană, a declarat pentru Financial Times că intenția UE de a modifica regulile de siguranță ar putea afecta acordul comercial convenit între cele două părți.

Acesta a subliniat că modificările „ar putea încălca spiritul acordului comercial” dacă vor împiedica vânzarea unor vehicule americane pe piața europeană.

Acordul menționat, încheiat în august între SUA și UE, prevedea reducerea barierelor netarifare și recunoașterea reciprocă a standardelor pentru vehicule, elemente considerate esențiale pentru facilitarea schimburilor comerciale în sectorul auto.

Pe de altă parte, organizațiile europene din domeniul mediului și siguranței rutiere susțin înăsprirea reglementărilor. Potrivit aceleiași scrisori, o alianță de grupuri face presiuni asupra instituțiilor europene „pentru a elimina aşa-numitele ‘portiţe’ care permit vânzarea în Europa a pickup-urilor mari ‘în stil american’”.

Organizația Transport & Environment a indicat că aceste vehicule reprezintă un segment relativ redus, dar în creștere. Conform datelor prezentate, aproximativ 7.000 de pickup-uri și SUV-uri mari americane au fost vândute în Uniunea Europeană în 2024.

Reprezentanții organizației au avertizat că permiterea unui volum mai mare de astfel de vehicule, care ar avea standarde diferite de siguranță și emisii, „ar reprezenta o trădare a tuturor cetăţenilor Uniunii Europene”.

Datele din industrie arată că pickup-urile de mari dimensiuni rămân un segment de nișă în Europa, unde infrastructura și reglementările diferă semnificativ față de cele din America de Nord. Totuși, interesul pentru astfel de vehicule este în creștere, în special în anumite piețe.

Experți din domeniu atrag atenția că procedura IVA a permis până acum introducerea acestor modele printr-un cadru mai flexibil, însă eventualele modificări ar putea standardiza mai strict accesul pe piață.

În acest context, disputa dintre producătorii americani și autoritățile europene reflectă diferențe mai largi în ceea ce privește reglementările tehnice, siguranța rutieră și politicile de mediu.