Noi detalii în cazul asasinatului cu bombă de la Arad. Unul dintre complicii avocatei, în celulă cu doi colaboratori ai anchetatorilor

Adrian Horodincă, unul dintre complicii Laurei Dronca implicați în atentatul cu bombă de la Arad, a fost supus unor interogatorii minuțioase în arest. Doi colaboratori ai Parchetului au avut sarcina de a obține informații detaliate despre planul privind asasinarea omului de afaceri Ioan Crișan, arată Libertatea. În schimbul informațiilor oferite, lui Horodincă i s-ar fi promis că va putea să-și vadă mai repede copiii și că va beneficia de o reducere a pedepsei.

Termenul decisiv în procesul în care este implicat este programat pentru 21 octombrie. Detalii din dosarul atentatului de la Arad au fost prezentate în motivarea Curții de Apel Timișoara din 24 iunie 2025, prin care instanța a finalizat procedura de cameră preliminară și a confirmat legalitatea rechizitoriului.

Unul dintre punctele contestate de apărare este utilizarea colaboratorilor de către anchetatori pentru a obține informații de la Adrian Horodincă, fapt pe care Laura Dronca îl consideră „neloial”.

Apărarea a cerut restituirea rechizitoriului la Parchet pentru refacerea acestuia. Lui Adrian Horodincă i s-ar fi promis o reducere a pedepsei, precum și posibilitatea de a-și revedea mai repede copiii. Laura Dronca susține că metodele folosite de anchetatori l-au determinat să facă declarații incriminatoare împotriva ei, sugerând că ar fi ordonat asasinarea tatălui său, omul de afaceri Ioan Crișan.

Pe 21 octombrie 2025, Laura Dronca și complicii săi – Sebastian Bulbuc și Adrian Horodincă – vor afla la Înalta Curte dacă dosarul atentatului comis pe 29 mai 2021 va fi menținut sau va fi restituit Parchetului pentru refacerea rechizitoriului.

„În cadrul urmăririi penale s-au folosit colaboratori autorizaţi de judecătorul de drepturi şi libertăţi pentru a obţine o mărturisire în arest a inculpatului (Horodincă Adrian Bogdan – n.r.) cu încălcarea dispoziţiilor legale având în vedere că aceştia au promis inculpatului că «va ieşi din arest şi îşi va vedea copiii» şi că «va face o înţelegere cu procurorul pentru a lua o pedeapsă mai mică».”, a arătat Laura Dronca.

„Susținerile inculpatei sunt, de fapt, simple speculații”, a fost răspunsul dat de judecător.

Hotărârea nr. 16/2025 a Curții de Apel Timișoara, emisă de judecătorul de cameră preliminară, a aprobat continuarea procesului împotriva Laurei Dronca și a complicilor săi, urmând să fie judecați pentru omor calificat, nerespectarea regimului materiilor explozive și distrugere, mai arată sursa.

Procurorii susțin că Laura Dronca, din interes financiar, ar fi ordonat uciderea tatălui său, omul de afaceri Ioan Crișan, printr-un atentat cu bombă în parcarea unui supermarket din Arad.

Dispozitivul exploziv improvizat ar fi fost detonat cu ajutorul unui telefon mobil, partea tehnică fiind asigurată de Alexandru Florin Lindt, cunoscut sub numele de „Boby Frizerul”, care avea cunoștințe de electronică. Ceilalți doi suspecți, Ilie Sebastian Bulbuc („Seba”) și Adrian Bogdan Horodincă („Golumbaru”), au montat dispozitivul în autoturismul victimei în noaptea de 28 mai 2021 și l-au detonat dimineața următoare.

Pe 27 mai 2021, Bulbuc și Horodincă au procurat detonatorul – un telefon mobil modificat – și au testat dispozitivul pe un câmp din afara orașului. Pe 28 mai, cei doi au fost localizați prin releul de telefonie mobilă al locuinței lui Crișan, moment în care ar fi instalat bomba în mașină.

În dimineața zilei de 29 mai, Ioan Crișan s-a urcat în autoturism și a plecat spre magazinul Profi, iar la ora 6:59 vehiculul a sărit în aer. Omul de afaceri nu a murit pe loc, ci a fost ars de viu, conform expertizei medico-legale.

După atentat, Horodincă a plecat în Austria, iar Bulbuc și-a schimbat parțial înfățișarea. Cei doi suspecți și-au îmbunătățit semnificativ stilul de viață în perioada imediat următoare atacului, achiziționând autoturisme, bijuterii și alte bunuri de lux, deși veniturile lor reale nu ar fi permis acest lucru. Ulterior, după 2022, ambii au revenit la un trai modest.

În perioada iunie 2021 – iulie 2024, inculpații ar fi luat măsuri pentru a împiedica ancheta: Laura Dronca ar fi folosit telefoanele fiicei minore și ale concubinului pentru a comunica despre anchetă.

Pe 24 octombrie 2024, procurorii au propus arestarea preventivă a trei dintre cei patru suspecți, la peste trei ani de la începerea anchetei. Alexandru Florin Lindt nu a fost inclus în această măsură, iar ancheta continuă să aibă lacune, în special în privința procurării explozibilului.

Totodată, anchetatorii au folosit colaboratori în celula lui Horodincă pentru a obține informații, însă instanța a stabilit că discuțiile dintre aceștia și inculpat nu au afectat legalitatea probelor și că nu există dovezi că organele de urmărire penală i-ar fi influențat declarațiile.