Noi detalii despre drona descoperită în județul Argeș. Sindicatul Europol: N-a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă

Sindicatul Europol a publicat, duminică după-amiază, imagini cu drona căzută într-o pădure din județul Argeș, iar reprezentanții polițiștilor au afirmat că aparatul are atașat un „dispozitiv artizanal”. „La acest moment nu se cunoaşte dacă drona are legătură cu conflictul din Ucraina”, au scris reprezentanții, într-o postare pe Facebook.

Imaginile făcute publice de Europol arată că drona descoperită duminică în județul Argeș este un aparat de mari dimensiuni.

„Din imagini se poate vedea că drona are un dispozitiv artizanal montat şi o paraşută ataşată. La acest moment nu se cunoaşte dacă drona are legătură cu conflictul din Ucraina; cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”, a scris sindicatul.

Potrivit acestora, drona este „de origine neidentificată până în acest moment”. Ea a fost găsit într-o pădure din satul Voinești, „la o altitudine mai mare”, de mai mulți vânători aflați în zonă, care au sunat la 112.

„Colegii noştri restricţionează circulaţia în zonă şi asigură perimetrul până la sosirea echipelor specializate ale SRI şi MApN”, a mai anunțat sindicatul Europol.

Poliția Județeană Argeș a anunțat că, sâmbătă, în jurul orei 10:40, a primit o sesizare privind o dronă prăbușită într-o zonă împădurită din comuna Lerești.

„Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliţia Municipiului Câmpulung a fost sesizată telefonic de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Lereşti, judeţul Argeş, participant la o vânătoare organizată, cu privire la faptul că, într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lereşti, ar fi fost identificat un obiect zburător posibil de tip dronă, prăbuşit printre copaci”, a anunțat Poliția judeţeană Argeş.

Poliția a anunțat instituțiile abilitate, potrivit competențelor legale, pentru desfășurarea cercetărilor necesare și stabilirea naturii obiectului, precum și a împrejurărilor în care acesta a ajuns în zona respectivă.