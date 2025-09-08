Social Noi cazuri de COVID-19 în România. Medicii avertizează asupra riscului de infectare







Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut în România odată cu începutul toamnei. Medicii avertizează asupra răspândirii virusului în familii și a riscului ridicat de infectare odată cu începerea noului an școlar, potrivit Digi 24.

Medicul specialist ORL Daniela Ionescu a declarat pentru Digi24 că în ultima perioadă se înregistrează o creștere a pacienților cu simptome respiratorii, precum durere de gât, tuse și febră.

Aceasta a precizat că simptomele COVID-19 din această toamnă sunt similare cu cele din valurile anterioare, însă multe cazuri evoluează mai ușor, mai ales în rândul paciențilorvaccinați sau care au trecut anterior prin infecție.

Medicul Daniela Ionescu a explicat că că riscul este real, în special pentru categoriile vulnerabile, printre care se numără persoanele în vârstă, pacienții cu afecțiuni cronice sau copiii mici. Ea a subliniat că infecția cu COVID-19 rămâne o boală transmisibilă, care poate agrava starea pacienților sensibili.

Medicul pediatru Mihai Craiu a declarat că părinții trebuie să fie atenți la două tipuri principale de simptome ale COVID-19 la copii. Primul tip include manifestări respiratorii, asemănătoare gripei, precum febră, dureri musculare sau de cap, tuse și nas înfundat. Al doilea tip se manifestă prin simptome digestive, cum ar fi vărsături și diaree, cu risc de deshidratare la copiii mici.

În săptămâna 18–24 august, România a înregistrat 3.850 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, în creștere cu 87,2% față de săptămâna precedentă, dintre care 936 reprezintă pacienți reinfectați la peste 90 de zile de la prima infectare. Cele mai afectate grupe de vârstă au fost 70–79 de ani (53,1% creștere) și 40–49 de ani (49,3%), în timp ce grupa 0–9 ani a înregistrat cea mai mică creștere, de 43,3%.

Medicul pediatru Mihai Craiu, de la Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului „Al. Rusescu” din București, a declarat că riscul de infectare cu COVID-19 este ridicat în această perioadă, odată cu redeschiderea școlilor și grădinițelor. În ultimele zile din august și primele zile din septembrie, aproximativ 100 de copii au fost diagnosticați în spital. El a precizat că majoritatea sugarilor internați provin din familii cu părinți infectați, iar școlarii pot aduce virusul acasă.