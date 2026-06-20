Un ponei în vârstă de doar o lună, pe nume Mile, a devenit cel mai nou locatar al unui bloc de apartamente din orașul croat Rovinj, după ce a fost adus temporar în locuința proprietarilor săi pentru îngrijire permanentă, potrivit Associated Press.

Animalul a ajuns să locuiască într-un apartament aflat la etajul al patrulea după ce a fost respins de mama sa imediat după naștere. Situația sa a devenit și mai delicată în urma unei infecții grave care i-a pus viața în pericol și pentru care a fost operat în Slovenia. Costurile intervenției au fost acoperite cu ajutorul donațiilor făcute de oameni impresionați de povestea sa.

Proprietara poneiului, Andjelka Josipovic, a explicat că Mile are nevoie de atenție constantă și este hrănit la fiecare două ore.

Josipovic locuiește într-un apartament cu un dormitor împreună cu partenerul său, Kristijan Jelenic, cei doi fii ai săi, un câine și, în prezent, cu micul ponei.

Prezența unui ponei într-un bloc de locuințe a atras atenția locuitorilor din cartier. Cu toate acestea, proprietarii spun că nimeni nu a depus plângeri și că vecinii au privit situația cu înțelegere.

Familia speră că Mile se va recupera complet. Potrivit proprietarei, animalul mănâncă bine, a luat în greutate aproximativ un kilogram și dă semne clare de revenire.

„Are o dorință puternică de a suge, de a mânca și de a lupta”, a spus Josipovic.

Primele ore după apariția complicațiilor au fost critice. Proprietara își amintește că medicul veterinar era rezervat în privința șanselor de supraviețuire ale poneiului.

A month-old pony named Mile is the newest resident of an apartment building in the northern Croatian coastal town of Rovinj. Owner Andjelka Josipovic and her family run a ranch nearby where Mile spends his days. Read the full story here: https://t.co/SxsduyGdO9#APHighlights pic.twitter.com/Q6JqkNysqc — About The Associated Press (@AboutTheAP) June 20, 2026

„În prima noapte, veterinarul a crezut că nu există nicio speranță și a vrut să-l eutanasieze. Eu am spus să încercăm până dimineață”, a relatat aceasta.

Decizia de a continua tratamentul s-a dovedit inspirată, iar starea lui Mile s-a îmbunătățit treptat după operație și perioada de recuperare.

Familia care îl îngrijește pe Mile administrează o mică fermă și un spațiu de joacă pentru copii în localitatea Bale, situată la aproximativ 15 kilometri de Rovinj. Acolo sunt crescute mai multe animale, inclusiv lame, porci, cai și oi.

Până când va fi suficient de puternic pentru a reveni într-un mediu adecvat, Mile va continua să locuiască în apartamentul familiei, unde primește îngrijirea de care are nevoie pentru recuperare.