Un raton a fost găsit leșinat după ce a băut whisky și scotch. Animalul a provocat haos într-un magazin din Virginia

Un incident neobișnuit a fost descoperit la un magazin de băuturi alcoolice din apropierea orașului Ashland, în statul american Virginia, după ce un angajat a găsit în interiorul localului un raton care, potrivit autorităților, pătrunsese în clădire în timpul nopții, potrivit Associated Press.

Animalul a fost descoperit pe podeaua băii, la finalul unui episod în urma căruia mai multe sticle au fost sparte, o placă din tavan s-a prăbușit, iar alcoolul s-a scurs pe pardoseală.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale, ratonul ar fi intrat în magazin în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, când unitatea era închisă.

În timpul deplasării prin magazin, animalul a ajuns în zona rafturilor inferioare, acolo unde erau depozitate sticle de scotch și whisky. În urma incidentului, spațiul comercial a suferit mai multe avarii, iar la sosirea personalului situația a fost raportată serviciilor competente.

Conform relatărilor din presa americană, angajatul care a intrat în magazin sâmbătă dimineață a găsit ratonul întins pe podeaua băii. Descoperirea a venit după ce în interior fuseseră observate urme clare ale trecerii animalului: sticle sparte, lichid vărsat și o placă din tavan căzută.

Autoritățile au precizat că intervenția a fost gestionată de Samantha Martin, ofițer în cadrul serviciului local de control al animalelor. Aceasta a declarat că ratonul a provocat o serie de pagube după ce a căzut printr-una dintre plăcile de tavan și a ajuns în magazin.

„Eu, personal, îmi plac ratonii”, a spus Samantha Martin, ofițer care lucrează în cadrul serviciului local de control al animalelor.

„Sunt niște creaturi mici și amuzante. A căzut printr-una dintre plăcile din tavan și a făcut prăpăd, bând din toate.”

Declarația oferă una dintre puținele descrieri oficiale ale modului în care s-a desfășurat incidentul. Potrivit acesteia, animalul a ajuns în magazin prin zona tavanului și a continuat să se deplaseze printre produse, unde a provocat distrugeri și a consumat alcool din recipientele avariate.

După descoperirea ratonului, Samantha Martin a preluat animalul și l-a transportat la adăpostul local pentru animale. Intervenția s-a desfășurat fără ca animalul să prezinte răni vizibile, au precizat autoritățile.

Ofițerul a relatat că situația a fost una neobișnuită chiar și pentru activitatea de zi cu zi din domeniul controlului animalelor.

„Încă o zi din viața unui ofițer de control al animalelor, presupun”, a spus ea.

Cazul a fost prezentat ulterior și de Hanover County Animal Protection and Shelter, instituția care a confirmat că ratonul și-a revenit după câteva ore petrecute sub observație. Reprezentanții agenției au precizat că animalul nu avea semne de rănire și că, după ce s-a odihnit, a fost eliberat în mediul său natural.

„După câteva ore de somn și fără niciun semn de rănire (în afară, poate, de o mahmureală și alegeri neinspirate), a fost eliberat în siguranță înapoi în sălbăticie, sperăm după ce a învățat că pătrunderea prin efracție nu este soluția”, a transmis instituția.

Datele comunicate până acum arată că episodul nu s-a soldat cu rănirea ratonului, iar autoritățile au ales să îl returneze în habitatul natural după evaluarea stării sale. Nu au fost anunțate alte probleme legate de sănătatea animalului, iar instituțiile implicate au confirmat că intervenția s-a încheiat în condiții de siguranță.

Incidentul din Virginia a atras atenția prin caracterul său neobișnuit, după ce un animal sălbatic a fost găsit într-un magazin de băuturi alcoolice închis, înconjurat de urmele distrugerilor produse în timpul nopții. Până la acest moment, autoritățile locale au tratat cazul ca pe o intervenție specifică de protecție a animalelor, fără să fie raportate alte complicații.