Președintele Nicușor Dan susține consolidarea prezenței militare a Statelor Unite în România și afirmă că o implicare mai mare a Washingtonului în regiunea Mării Negre ar aduce beneficii strategice ambelor țări. Într-un editorial publicat pe 21 octombrie 2026 în The Daily Signal, șeful statului invocă recentele atacuri cu drone, riscurile de securitate generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și investițiile României în apărare.

Mesajul adresat administrației americane este că România este pregătită să își asume responsabilități și costuri suplimentare pentru a facilita o prezență americană mai consistentă pe flancul estic al NATO. În schimb, Bucureștiul consideră că infrastructura militară și poziția geografică a țării pot contribui la îndeplinirea obiectivelor strategice ale Statelor Unite în Europa și în regiunile învecinate.

În editorialul intitulat „Neclintiți la margine: România pe flancul NATO de la Marea Neagră”, președintele descrie mai multe incidente maritime și aeriene care, în opinia sa, evidențiază deteriorarea mediului de securitate din regiune.

Nicușor Dan relatează că, în seara de 14 octombrie, autoritățile navale române de la Sulina au primit o solicitare de ajutor din partea navei Yara J, sub pavilionul Comorelor, după ce aceasta ar fi fost lovită de drone. O navă de căutare și salvare a Gărzii de Coastă a României a plecat pentru a acorda asistență echipajului.

În dimineața zilei de 15 octombrie, petrolierul chimic Wine Trader a transmis un semnal de pericol și a raportat un incendiu la bord, în urma unui atac cu drone, potrivit relatării publicate de șeful statului. Echipajele românești au intervenit, iar cinci persoane, inclusiv comandantul navei, au fost preluate de un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Operațiunile de căutare a altor șapte membri ai echipajului au continuat, conform editorialului.

Președintele menționează și alte nave afectate de atacuri în Marea Neagră, susținând că asemenea incidente reflectă o escaladare periculoasă a efectelor războiului din Ucraina asupra securității maritime.

În analiza sa, Nicușor Dan descrie Marea Neagră drept o zonă de importanță strategică pentru securitatea europeană, afectată de la anexarea Crimeei de către Rusia și de declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Potrivit președintelui, România se confruntă cu riscuri care depășesc incidentele militare convenționale. Acestea includ incursiuni ale dronelor, atacuri cibernetice, posibile acte de sabotaj și campanii de dezinformare atribuite Rusiei.

Șeful statului argumentează că poziția geografică a României, pe țărmul vestic al Mării Negre, o expune direct consecințelor conflictului. În acest context, apărarea teritoriului național și protejarea infrastructurii strategice devin componente importante ale securității întregului flanc estic al NATO.

Nicușor Dan susține că România trebuie să continue să își consolideze capacitățile militare și să contribuie la descurajarea extinderii conflictului, evitând în același timp o confruntare directă de amploare între Rusia și Alianța Nord-Atlantică.

O parte importantă a editorialului este dedicată argumentelor prin care președintele încearcă să demonstreze că o prezență militară americană mai puternică în România ar servi și intereselor Washingtonului.

Nicușor Dan amintește bazele și facilitățile militare de la Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu, pe care le prezintă drept elemente importante ale cooperării bilaterale. În viziunea sa, acestea contribuie la descurajarea Rusiei și oferă Statelor Unite posibilitatea de a-și susține interesele strategice în Marea Neagră, Ucraina, Caucaz, estul Mediteranei și Orientul Mijlociu.

Președintele invocă, de asemenea, investițiile României în infrastructura militară, achizițiile de echipamente moderne, inclusiv americane, și angajamentele asumate în cadrul NATO.

Mesajul său este că România nu urmărește doar să beneficieze de garanțiile de securitate americane, ci și să contribuie la capacitatea operațională a Statelor Unite în regiune.

În editorial, Nicușor Dan afirmă că România este dispusă să investească în continuare în capacități de apărare, baze militare și poligoane de antrenament. Totodată, președintele susține menținerea unei alinieri politice și strategice strânse cu Washingtonul.

Potrivit argumentației sale, aceste angajamente ar putea permite consolidarea prezenței americane în sectorul românesc al Mării Negre, într-un mod mai eficient din punct de vedere strategic și mai puțin costisitor pentru Statele Unite.

Propunerea vine într-un context în care împărțirea responsabilităților pentru apărarea europeană și contribuțiile aliaților la securitatea colectivă reprezintă teme importante în relația transatlantică.

Totuși, editorialul exprimă poziția și obiectivele președintelui României. Publicarea sa nu reprezintă, în sine, confirmarea unei decizii a administrației americane privind suplimentarea trupelor sau modificarea dispozitivului militar din România.

The Daily Signal este o publicație americană de orientare conservatoare, specializată în politică, administrație și dezbateri privind securitatea națională. Alegerea acestui canal îi permite președintelui român să își prezinte argumentele unui public interesat de politica internă și externă a Statelor Unite.

Prin editorial, Nicușor Dan încearcă să lege securitatea României de interesele strategice americane și să susțină că infrastructura, poziția geografică și contribuțiile Bucureștiului pot justifica o cooperare militară mai amplă.

În concluzie, președintele României pledează pentru consolidarea prezenței americane la Marea Neagră și se declară pregătit ca Bucureștiul să contribuie mai mult la acest obiectiv. Rămâne de văzut dacă argumentele prezentate se vor concretiza în decizii bilaterale privind nivelul și structura prezenței militare americane în România.