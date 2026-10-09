De Ziua Națională de comemorare a victimelor Holocaustului din România, președintele Nicușor Dan a atras atenția asupra importanței cunoașterii trecutului și a asumării responsabilității pentru crimele comise. Acesta a amintit că atrocitățile au fost posibile atât prin implicarea autorităților statului român, cât și prin indiferența celor care nu s-au opus violenței și nedreptății.

Mesajul președintelui a fost transmis de consilierul de stat Cristian Roșu, la ceremonia anuală dedicată victimelor Holocaustului. Nicușor Dan a evidențiat necesitatea combaterii antisemitismului, a discriminării și a urii, într-o perioadă marcată de schimbări și incertitudini.

Președintele României a adus un omagiu victimelor Holocaustului, între care evrei, romi și persoane aparținând altor etnii, care au fost persecutate și ucise din cauza ideologiilor și politicilor totalitare. Acesta a subliniat că mărturiile supraviețuitorilor contribuie la înțelegerea adevărului istoric și la conștientizarea responsabilităților din trecut.

„Aducem astăzi un omagiu memoriei victimelor Holocaustului din România, evrei și romi, dar și celor provenind din alte etnii, cetățeni români, care au pierdut din cauza unor ideologii și politici totalitare. Recursul la memorie și la istorie este crucial pentru a înțelege cum au fost posibile crimele și atrocitățile care s-au petrecut pe teritoriul țării noastre cu concursul autorităților statului român și cu complicitatea celor care au rămas indiferenți, neavând curajul să se revolte împotriva violenței și nedreptății la care erau supuși semenii lor. Din fericire există martori, supraviețuitorii Holocaustului, există mărturii care ne aduc mai aproape de adevărul istoric, ajutându-ne să reflectăm cu onestitate asupra acesteia.

Este important să conștientizăm că, pe lângă Holocaustul la nivel european, fenomen care a dus la persecutarea și exterminarea a aproximativ șase milioane de evrei și romi, a existat, din păcate, și Holocaustul din România cu istoria, victimele, supraviețuitorii și responsabilii săi”, a subliniat șeful statului.

În mesajul său, președintele a arătat că înțelegerea acestei perioade întunecate din istoria României este indispensabilă pentru protejarea demnității umane și prevenirea unor tragedii similare. Totodată, acesta a amintit că, în fiecare an, la 9 octombrie, sunt comemorate victimele persecuțiilor, pogromurilor, deportărilor și execuțiilor din perioada 1938-1944.

„În fiecare an, la 9 octombrie, România comemorează victimele Holocaustului, păstrând vie în memorie a evreilor și a romilor, care, între anii 1938 și 1944, au fost supuși persecuțiilor, pogromurilor, deportărilor în Transnistria și execuțiilor de către autoritățile române în teritoriile aflate sub administrație românească. (…) În actuala perioadă pe care o traversăm, cu schimbări majore, rapide, care generează incertitudini și temeri pentru viitor, avem cu toții o mare responsabilitate să reacționăm cu înțelepciune și luciditate pentru a nu lăsa ca ura, discriminarea de orice fel și antisemitismul să prindă din nou rădăcini.

Astăzi, memoria Holocaustului este partea identității naționale și europene, am învățat cu toții, prin cea mai tragică experiență a secolului XX, că pacea, libertatea și democrația nu sunt garantate pentru totdeauna, ci trebuie apărate cu fiecare generație. Memoria trecutului ne obligă pe toți să transformăm lecțiile istoriei în responsabilitate, iar responsabilitatea în solidaritate și speranță”, a mai transmis Nicușor Dan.

Președintele a subliniat, de asemenea, că păstrarea memoriei victimelor Holocaustului reprezintă o responsabilitate comună, iar lecțiile trecutului trebuie să se reflecte în apărarea valorilor democratice și în promovarea solidarității.

Data de 9 octombrie 1941 marchează începutul deportărilor evreilor din Basarabia, Bucovina de Sud și Bucovina de Nord în Transnistria. Numai în luna octombrie a acelui an, peste 35.000 de evrei din Dorohoi, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuți, Gura Humorului și alte localități din apropiere au fost escortați în Transnistria. Majoritatea celor deportați erau copii, femei și persoane în vârstă.

Potrivit Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, peste 300.000 de evrei de origine română sau ucraineană au murit din cauza violenței, frigului, foametei și bolilor. În același timp, 11.000 de romi au fost exterminați în Transnistria de autoritățile române, ca urmare a politicii rasiale promovate de regimul Antonescu.

Ziua de 9 octombrie a fost stabilită drept Ziua Holocaustului în România prin Hotărârea Guvernului nr. 672 din 5 mai 2004. În baza acestei decizii, autoritățile organizează anual manifestări dedicate victimelor, precum conferințe, seminarii, lansări de carte, spectacole și concursuri școlare.

Comemorarea urmărește păstrarea vie a memoriei celor care au fost persecutați și uciși, precum și transmiterea către generațiile tinere a lecțiilor unei perioade în care discriminarea, ura și politicile totalitare au dus la crime în masă.