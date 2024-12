Monden Nicoleta Luciu se pregătește de Crăciun. Rețeta de sarmale pe care o împărtășește cu internauții







Nicoleta Luciu s-a retras de pe scena publică, dar se pare că a intrat în sfera gastronomică. Vedeta a prezentat pe o rețetă de socializare o rețetă specială de sarmale.

Nicoleta Luciu, sarmale cu jumări

De când s-a mutat la Harghita, Nicoleta Luciu și-a schimbat obiceiurile profesionale, dar și pe cele culinare. Vedeta se preocupă mai nou, de gastronomie, așa că a împărtășit cu fanii, o rețetă de sarmale cu jumări. Desigur că artista s-a și filmat în timp ce a făcut bunătățile și a explicat cu lux de amănunte cum se procedează. ”Prăjim jumările după care le vom blendui și le vom pune peste carnea care este pentru sarmale. Am mai scos din grăsime.

Punem ceapă la călit. Am pus jumările în blender cu o roșie și trei fire de pătrunjel. Am pus jumările blenduite peste carne. După ce s-a înmuiat puțin ceapa adăugăm orezul spălat, eu mereu folosesc la aceste sarmale orez brun. Se lasă și el puțin în tigaie, după cum vedeți untura nu este atât de multă că am mai scos din ea. Și le las acum împreună să se prăjească puțin și orezul.

După ce am călit bine și orezul adaug o cană de apă care este caldă. Și acum sting focul și las să se înmoaie puțin orezul după care adăugăm la cărniță deci să recapitulăm. Aici avem jumările date prin blender, sarea, boia afumată, aici sunt niște condimente și niște roșii blenduite. Și acum tot orezul este amestecat bine cu cărnița și totul merge în varză”, a conchis Nicoleta Luciu.

Vedeta s-a mutat la Harghita

Ulterior a împachetat bunătățile și le-a pus la fiert. Cu siguranță au ieșit foarte bune, dar nu a mai revenit cu update. De când s-a căsătorit cu Zsolt Csergo și a devenit mamă a patru copii, Nicoleta Luciu a decis să se mute la Harghita. Din când în când mai revine și la București ca invitată pe la câte o emisiune.