Monden Nicolae Guță și Narcisa: certuri, leșinuri în direct și replici memorabile







Manelistul Nicolae Guță a trăit alături de Narcisa o poveste de dragoste care a captat atenția publicului mai bine de un deceniu. Cei doi au împreună un fiu, Alberto, însă viața de familie nu a fost niciodată liniștită. Relația lor a fost marcată de gelozii, crize de posesivitate, episoade de violență verbală și numeroase despărțiri, urmate adesea de împăcări spectaculoase.

Marele moment de ruptură a apărut în 2014, atunci când în viața lui Nicolae Guță a intrat Mădălina Dumitriu, cunoscută publicului drept „Beyonce de România”. Aceasta a devenit rapid un factor de conflict.

În timp ce Narcisa încerca să își păstreze statutul de parteneră oficială, Beyonce a intrat în lumina reflectoarelor odată cu nașterea fiicei sale, Anais, copil recunoscut printr-un test ADN ca fiind al manelistului. Situația a declanșat un scandal uriaș, reflectat zilnic în tabloide și la emisiunile de televiziune.

Narcisa a reacționat dur, acuzând infidelitatea lui Guță și contestând relația acestuia cu Mădălina. Rivalitatea dintre cele două femei a degenerat în conflicte publice și chiar altercații fizice. Într-un caz intens mediatizat, Beyonce a depus plângere la poliție, susținând că a fost agresată de Narcisa.

Televiziunile de divertisment au transformat povestea într-un adevărat serial cu audiență record. „Acces Direct” și „WowBiz” au găzduit confruntări aprinse între protagoniști, declarații șocante și scene care au devenit virale pe internet.

Un episod rămas în memoria publicului a fost cel în care Narcisa a leșinat în direct, moment transmis în primetime și reluat apoi pe toate platformele online. În altă ediție, aceasta a rememorat descinderile „peste Guță”, mărturisind cu ironie că l-a găsit „în chiloți”, declarație care a făcut deliciul tabloidelor.

Nici manelistul nu a fost mai rezervat. În unele apariții, artistul a ridicat tonul, folosind apelative jignitoare și gesturi violente, episoade care au stârnit reacții puternice și critici la adresa sa.

Dincolo de dramatism, Narcisa a rămas în memoria publicului prin felul direct și adesea comic în care și-a exprimat trăirile. În 2022, într-un live pe rețelele sociale, a glumit despre statutul ei.

„Eu am fost sultana la trompetele lui. Eu le-am dat directiva”. În același registru, a lansat și replici ironice la adresa altor partenere: „N-are el voie să facă așa ceva, e cu tramvai numărul 100”.

Narcisa a avut replici memorabile și în emisiuni. Aceasta apărea des la televizor și îl jignea pe manelist sau pe amantele acestuia.

„Guță, pentru limba română apasă tasta 1”, a fost una dintre cele mai memorabile replici ale Narcisei.

Anul 2014 a adus cele mai tensionate episoade. Pe lângă plângerile depuse de Beyonce, tabloidele au relatat despre altercații în care Narcisa ar fi recurs la violență. Poliția a fost nevoită să intervină în mai multe rânduri, iar cazul a fost dezbătut pe larg în spațiul public.

În paralel, viața personală a lui Guță și a familiei sale extinse a fost marcată de alte episoade controversate, inclusiv probleme cu legea ale unor copii ai artistului.

Relația dintre Nicolae Guță și Narcisa a funcționat ca un reality-show fără scenariu, în care fiecare ceartă, împăcare sau declarație a fost transmisă în direct. Tabloidele și televiziunile au avut material constant, iar publicul a urmărit cu interes fiecare etapă.

De la leșinuri pe platou, la testele ADN difuzate în direct și până la confruntările aprinse între Narcisa și alte partenere ale manelistului, totul a devenit spectacol. De multe ori, declarațiile lor au fost preluate cu titluri dramatice, transformând viața privată într-un subiect de interes național.

Chiar și după ani de scandaluri, ecoul poveștii rămâne puternic. Narcisa continuă să facă apariții ocazionale în mediul online, unde își revendică rolul de „femeie principală” din viața manelistului. De partea cealaltă, Guță a încercat să se distanțeze, declarând la un moment dat că „Narcisa nu m-a iubit niciodată, deși am un băiat cu ea”.