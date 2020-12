Ultima oră. BEC a acceptat renumărarea voturilor în cazul candidatului independent, dar PMP-ului nu!

Valeriu Nicolae spune că îi pare foarte rău pentru oamenii care au pus mult, mult suflet în campanie și pe care i-a dezamăgit, afirmând că: „E doar vina mea”.

„E doar vina mea că nu am intrat în Parlament (șansele ca cele 8 contestații să fie admise sunt minime). Au lipsit 31 de voturi – au fost peste 16.300 de oameni care m-au votat. Îmi pare tare, tare rău pentru oamenii care au pus mult, mult suflet în campanie. Am făcut o campanie cinstită așa cum cred că ar trebui făcută o campanie. Urăsc să pierd.

Nu, nu e o chestie declarativă, urăsc cu spume să pierd. Dar am pierdut de multe sute de ori. De ceva ani încoace îmi dau seama că dacă pierd din cauza mea trebuie să fac tot posibilul să nu pierd degeaba și să învăț cât se poate din eșec pentru a evita să pierd în același fel.

În concluzie este vina mea că nu am reușit să ajungem în Parlament. Puteam să fac lucrurile mai bine.”, a scris Valeriu Nicolae pe o pagină de socializare.

Independentul care cu un buget de 2.000 de euro a spulberat „interesul național”

Cu un buget de doar 2.000 de euro a luat de 22 de ori mai multe voturi decât Gabriel Oprea și într-un sector, la fel de multe voturi ca Pro România sau PMP.

„Sigur că sunt o mulțime de chestii remarcabile în încercarea asta și faptul că am strâns cele mai multe voturi pentru un independent, că am reușit să-l spulberăm pe Gabriel Oprea (am luat de peste 22 de ori mai multe voturi) și să câștig mai multe voturi în București decât multe partide în toată țară, incluzând Partida Romilor e tare. Că am mai și scos într-un sector al Bucureștiului aproape la fel de multe voturi ca ProRomânia și PMP deși am avut zero prezență la televiziuni și cu un buget total sub 2000 de EUR e super. Dar tot am pierdut. La 31 de voturi. Dar o să fim mult, mult mai buni când o să încercăm data viitoare”, a mai scris Valeriu Nicolae pe pagina sa de Facebook.