Cetățenii români au ieșit la vot duminică, 6 decembrie 2020, pentru a-și alege reprezentanții în Parlament.

Rezultatele finale anunțate de Biroul Electoral Central (BEC) arată că scrutinul legislativ a fost câștigat de Partidul Social Democrat (PSD).

Următorii în preferințele electoratului au fost Partidul Național Liberal (PNL), alianța dintre Uniunea Salvați România și Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (USR-PLUS), Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) şi Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR).

Partidul Mișcarea Populară (PMP) și Pro Români nu au reușit să depășească pragul electoral de 5, arată B1.

Rezultatele alegerilor parlamentare 2020, la nivel național

Camera Deputaţilor:

PSD – 28,90%

PNL – 25,19%

USR – PLUS – 15,37%

AUR – 9,8%

UDMR – 5,74%

Senat:

PSD – 29,32%

PNL – 25,58%

USR – PLUS – 15,86%

AUR – 9,17%

UDMR – 5,89%

Rezultatele din județul Olt

PSD înregistrează în acest județ cel mai bun scor, câștigând cu o majoritate de 57,5% și fiind urmat de PNL cu 19,92%.

37,64% a fost prezența la vot pe 6 decembrie, în județul Olt. S-au prezentat la urne 135.689 din cei 360.528 de cetățeni.

Camera Deputaților:

PSD – 57,27%

PNL – 19,92%

AUR – 5,64%

USR-PLUS – 5,15%

Senat:

PSD – 58,14%

PNL – 19,89%

AUR – 5,83%

USR-PLUS – 5,21%

Rezultate din județul Giurgiu

Aici PNL este partidul preferat al cetățenilor, cu o majoritate de 46,6%.

Aici s-au prezentat la urne 36,95%, adică 81.312 din cei 220.070 de români cu drept de vot.

Camera Deputaților:

PNL – 46,6%

PSD – 32,03%

AUR – 5,14%

USR-PLUS – 5,08%

Senat:

PNL – 46,92%

PSD – 32,1%

AUR – 5,6%

USR-PLUS – 5,15%

Imediat după alegeri, Ludovic Orban și-a dat demisia din funcția de premier. De semenea, președintele PMP, Eugen Tomac, și-a anunțat miercuri, 9 decembrie demisia.

„Vreau să le mulțumesc tuturor cetățenilor români care în condiții de criză de sănătate s-au prezentat la vot. Vreau să le mulțumesc din suflet celor care au votat pentru PMP, știm că pentru dumneavoastră a însemnat enorm acest gest pe care l-ați făcut. Considerăm că în democrație este absolut esențial să privim cu realism spre realitate… În mod clar am obținut un rezultat bun, în condițiile date. Ne-am fi dorit să fie mult mai mare. Din ultimele rezultate rezultă că avem un scor de 4.94 și pentru că PMP a avut membri în toate secțiile de vot din țară, iar acolo unde avem zero voturi sau avem colegi care nu se regăsesc, deși au votat cu PMP am formulat contestații, avem peste 1900 de contestații.

Prin urmare, pentru că-mi asum acest rezultat, mi-am depus demisia din funcția de președintele al PMP și colegul meu Marius Pașcan va prelua interimatul. În cel mai scurt timp vom organiza un Congres”, a declarat Eugen Tomac.