NATO a început pe 9 noiembrie 2026 exercițiul naval Dynamic Merlin 26, desfășurat în Marea Baltică, în largul coastelor Suediei, cu participarea a opt state membre ale Alianței, potrivit Forțelor Navale ale Suediei. Manevrele se desfășoară până pe 13 noiembrie și urmăresc îmbunătățirea capacității de detectare, urmărire și combatere a submarinelor, într-o regiune considerată dificilă pentru operațiunile subacvatice.

Suedia găzduiește exercițiul pentru a treia oară, în cadrul unei operațiuni multinaționale la care participă nave de război, submarine, elicoptere și aeronave de patrulare maritimă. Antrenamentele au loc într-un moment în care securitatea infrastructurii submarine și protejarea rutelor maritime din nordul Europei se află printre preocupările NATO.

Potrivit informațiilor publicate de Forțele Armate Suedeze, la exercițiu participă opt state aliate: Canada, Danemarca, Finlanda, Germania, Franța, Regatul Unit, Țările de Jos și Suedia.

Componenta navală include gruparea Standing NATO Maritime Group One (SNMG1), alături de submarine germane și suedeze. Suedia contribuie cu cinci corvete, un submarin, un elicopter de tip Helikopter 14 și nava de sprijin HMS Trossö.

Navele grupării NATO au ajuns în portul Frihamnen din Stockholm pe 6 noiembrie, înainte de începerea oficială a manevrelor. Exercițiul a debutat trei zile mai târziu.

Misiunile presupun identificarea submarinelor care se deplasează sub apă, urmărirea acestora și coordonarea intervențiilor între navele de suprafață și mijloacele aeriene.

Alegerea Mării Baltice pentru aceste antrenamente are legătură cu particularitățile mediului marin. Apele relativ puțin adânci și configurația variată a fundului mării îngreunează detectarea și urmărirea submarinelor.

Forțele Armate Suedeze subliniază că experiența acumulată de marina țării în operațiunile antisubmarin reprezintă un avantaj pentru exercițiu. Militarii suedezi sunt familiarizați cu particularitățile regiunii și cu dificultățile pe care acestea le ridică pentru sistemele de supraveghere și detecție.

În cadrul manevrelor, submarinele Germaniei și Suediei încearcă să rămână nedetectate, în timp ce navele de suprafață și aeronavele de patrulare maritimă trebuie să le identifice și să le stabilească poziția.

Amiralul Johan Norlén, șeful marinei suedeze, a declarat că găzduirea exercițiului reprezintă un exemplu al responsabilității pe care Suedia este pregătită să și-o asume în cadrul Alianței.

O componentă suplimentară a ediției din acest an vizează apărarea împotriva dronelor și a rachetelor. Potrivit informațiilor publicate de publicația britanică UK Defence Journal și preluate de portalul oficial leton Sargs.lv, echipajele navelor vor fi supuse unor atacuri simulate cu drone, fără să primească avertizări prealabile.

Scenariile vor permite testarea sistemelor de apărare antidrone instalate pe unele dintre navele participante și evaluarea modului în care echipajele reacționează la amenințări neașteptate.

Contraamiralul John Craddock, comandantul Forțelor Submarine NATO, a explicat că exercițiul urmărește inclusiv identificarea echipamentelor care funcționează eficient în astfel de situații, pentru a orienta viitoarele investiții militare.

La rândul său, contraamiralul francez Nicolas Molitor, comandantul grupării SNMG1, a subliniat importanța cooperării dintre navele care au capacități defensive diferite. Potrivit acestuia, coordonarea sistemelor de apărare permite obținerea unei protecții mai eficiente decât acțiunea izolată a fiecărei nave.

Ediția din 2026 marchează a treia găzduire a exercițiului Dynamic Merlin de către Suedia. Potrivit autorităților militare suedeze, antrenamentul devine unul dintre exercițiile navale permanente ale NATO.

Manevrele se înscriu în seria activităților prin care Alianța își dezvoltă capacitățile de război antisubmarin, alături de exercițiile Dynamic Manta, organizate în Marea Mediterană, și Dynamic Mongoose, desfășurate în Atlanticul de Nord.

Pentru statele participante, obiectivul principal este îmbunătățirea interoperabilității, astfel încât navele, submarinele și aeronavele militare să poată acționa coordonat în cazul unei amenințări reale.

Exercițiul Dynamic Merlin 26 se desfășoară între 9 și 13 noiembrie, în largul Suediei. Pe lângă antrenamentele antisubmarin, testarea apărării împotriva dronelor adaugă o componentă importantă pregătirii militare a statelor aliate din regiunea baltică.