Momente dificile pentru Lady Gaga. A pierdut cel mai important om din viața ei

Lady Gaga trece prin momente grele după ce bunica sa, Angelina Calderone Germanotta, a murit pe 12 octombrie, la doar câteva zile înainte de a împlini 95 de ani. Angelina a fost mama lui Joe Germanotta, tatăl cântăreței, și a fost considerată stâlpul familiei, fiind foarte apropiată de toți membrii, inclusiv de celebra sa nepoată.

Legătura dintre Lady Gaga și bunica sa a fost una specială, vizibilă chiar și în numele complet al artistei: Stefani Joanne Angelina Germanotta. Alegerea de a include numele „Angelina” reflectă respectul și dragostea profundă pe care Gaga i le purta bunicii sale, dar și legătura strânsă cu rădăcinile italiene ale familiei.

De-a lungul vieții, Angelina Germanotta a fost un sprijin moral și un punct de reper pentru întreaga familie. În momente dificile, precum incidentul din 2021, când câinii artistei au fost răpiți la Hollywood, bunica a demonstrat empatie și calm, fiind percepută ca un stâlp de stabilitate pentru cei afectați.

Funeraliile au avut loc pe 17 octombrie în Pompton Plains, New Jersey, unde familia s-a adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu. Prieteni apropiați și membri ai familiei au subliniat rolul esențial pe care Angelina l-a avut în viața lor, descriind-o ca pe o persoană devotată, cu o inimă caldă și o prezență calmă.

„Bunica mea a fost întotdeauna sufletul familiei. Ea ne-a ținut împreună și ne-a învățat ce înseamnă loialitatea și iubirea necondiționată”, a declarat artista.

Pe lângă rolul său de bunică, Angelina a fost considerată un pilon de stabilitate pentru familia Germanotta. Ea a oferit sprijin emoțional constant și a transmis valori precum respectul, răbdarea și importanța rădăcinilor culturale.

Influența sa asupra lui Lady Gaga se reflectă în modul în care artista vorbește despre familie, tradiții și originile italiene, dar și în alegerea de a păstra numele bunicii în identitatea sa publică.