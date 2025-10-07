Moldovenii, sub riscul suspendării regimului liberalizat de vize în UE. Ce trebuie să ia în calcul guvernarea de la Chişinău

Republica Moldova. Regimul liberalizat de vize în Uniunea Europeană ar putea fi ridicat pentru unele state, inclusiv Republica Moldova.

Parlamentul European a adoptat marţi, 7 octombrie, o iniţiativă legislativă privind suspendarea permanentă sau temporară a regimului liberalizat de vize în ţările membre ale Uniunii Europene.

Este vorba de cele 61 de state, beneficiare ale regimului suspendat de vize în UE, în lista cărora se regăseşte şi Republica Moldova.

Conform iniţiativei legislative, riscurile desecuritate va fi principalul motiv pentru ridicarea regimului liberalizat de vize pentru anumite ţări. Astfel, Comisia Europeană va putea reintroduce temporar obligația de viză pentru o anumită țară în cazul apariției unor preocupări legate de securitate.

Măsura va fi însoțită de o investigație oficială și un proces de dialog. Dacă problemele vor persista, restricțiile ar putea deveni permanente.

Pentru a preveni ridicarea regimului liberalizat de vize, guvernele celor 61 de stat să excludă orice caz de nealiniere a statului respectiv la politica de vize a Uniunii Europene.

Suspendarea mai poate fi justificată și de încălcarea Cartei ONU, a drepturilor omului sau a dreptului umanitar internațional. În plus, nerespectarea deciziilor instanțelor internaționale poate constitui un temei pentru reimpunerea vizelor.

Şi cetăţenii de rând sunt responsabili direct pentru păstrarea regimului liberalizat de vize. Deoarece suspendarea va putea fi aplicată în baza mai multor motive, care nu depind de guvernare.

Este vorba de creşterea numărului de crime şi infracţiuni comise de pe teritoriul UE de cetăţenii unui anumit stat.

Un alt motiv este numărul mare de cereri de azil respinse, care au fost depuse de cetăţenii unui anumit stat. De asemenea, poate fi luată în calcul creșterea semnificativă a numărului persoanelor care depășesc perioada legală de ședere pe teritoriul UE. Lucru deseori întâlnit printre moldovenii care muncesc la negru în ţările UE.

Începând cu 28 aprilie 2014, a fost liberalizat regimul de vize în spațiul Schengen pentru moldoveni. Republica Moldova a fost prima țară din cadrul Parteneriatului Estic care a beneficiat de un regim liberalizat de vize cu UE.

Familii reîntregite, tineri instruiți în universități europene, creșterea schimburilor comerciale – sunt doar câteva dintre beneficiile regimului liberalizat de vize cu UE. Datele Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene arată că în ultimii opt ani aproape 2,5 milioane de cetățeni moldoveni au călătorit în spațiul european.

Chiar dacă Republica Moldova se numără printre cele 61 de țări ai căror cetățeni pot călători fără viză în Uniunea Europeană, această facilitate vine cu anumite condiții. Doar persoanele care dețin pașapoarte biometrice beneficiază de regimul fără vize.