Mizerie și condiții insalubre în spitalele din țară

Nereguli și condiții greu de acceptat au ieșit la iveală în ultimele luni în mai multe spitale din țară, după sesizările pacienților și controalele autorităților. Mai multe unități medicale — de la Spitalul din Slatina, unde imagini filmate de pacienți arătau saloane cu gândaci și toalete insalubre, până la Spitalul „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni și Centrul de Arși de la Floreasca — au devenit subiectul unor scandaluri care au provocat reacții și verificări oficiale.

Reprezentanții DSP Olt au mers la Spitalul din Slatina, după apariția unor imagini filmate de pacienți cu gândaci în saloane. În această secție au fost găsiți numeroși gândaci, inclusiv în vestiare, în dulapul cu medicamente și în spațiile unde este depozitată mâncarea. În înregistrările realizate în spital se observă și condiții foarte precare în toalete.

Reprezentanții spitalului afirmă că nu își explică apariția insectelor, precizând că dezinfecția s-a făcut în luna noiembrie, iar aceste proceduri sunt realizate trimestrial în întreaga unitate.

„În secția Urologie s-a început cu dezinsecția grupurilor sanitare și urmează activități de dezinsecție profilactică în toate spațiile medicale ale secției”, a spus managerul Spitalului Județean Slatina, Angela Nicolae.

Reprezentanții spitalului au oferit explicații și pentru imaginile din toalete. Ei spun că secția se află într-un program de reabilitare început în urmă cu câțiva ani, iar lucrările vor continua anul viitor, când întreaga secție urmează să fie renovată complet.

„Au depistat neconformități privind deteriorarea pereților, inclusiv în proximitatea grupului sanitar, pereți neigienizați, cât și zone de paviment deteriorate și uși vechi”, anunța DSP.

Spitalul Județean Slatina a fost construit în 1971, iar în 2022 a trecut printr-o reabilitare a exteriorului. În interior au fost realizate doar intervenții minore, deoarece proiectul pentru modernizarea completă a clădirii a întâmpinat blocaje în timp, din cauza unor contracte.

Sesizările au fost trimise către Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pe data de 8 noiembrie 2025, din partea unei organizații neguvernamentale, dar și de la o autoritate națională cu atribuții în protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Georgiana Pascu, coordonatoarea organizației „Pledoarie pentru Demnitate”, a publicat imagini și mărturii din interiorul unității medicale, descriind situația drept „dincolo de orice limită a demnității umane”.

„Am intrat în această vizită neanunțată dimineață, în jurul orelor în jurul orei 6, când, în primul rând, m-a izbit mirosul greu de suportat. Apoi faptul că pe un etaj, în secția închisă de pacienți bărbați, în care am intrat prima dată, cât am văzut cu ochii, erau doar paturi. Cred că sunt peste 100 de paturi acolo și undeva aproape 30 într-o singură încăpere. Ca să vă imaginați, nu poți să cobori din pat dacă nu te lovești de colegul din patul de lângă tine. În același timp, din toalete ieșeau pacienți cu mop mizerabil, tocmai spălau wc-urile. Nu exista niciun fel de personal medical pe care să-l fi văzut printre printre acești printre acești oameni. Era în prima cameră în care am intrat, am văzut un om care mi-a atras imediat atenția pe o saltea mizerabilă din plastic, acoperit mai mult cu o cârpă decât cu o pătură, lipip de un calorifer”, a spus aceasta, pentru Digi 24.

Ea a continuat: „Mai apoi am continuat în secția de femei, paciente femei închise, în care de asemenea cât vezi cu ochii sunt doar paturi și femei care spuneau că nu vor să fie acolo și că o să plece din aceste condiții. O femeie care era închisă într-o cameră pe post de izolator, ușa era blocată cu un pat, iar în partdoseală era o gură de scurgere de canalizare, care cel mai probabil era folosită pentru nevoile fiziologice, fiind închisă acolo. Ce vreau să spun este că toți acești pacienți au drepturi bine stabilite prin legea sănătății mintale”.

Ca reacție, reprezentanții spitalului municipal Târnăveni au transmis pe pagina de Facebook că „activitatea medicală se desfăşoară în condiţii normale, cu respectarea protocoalelor şi standardelor instituţionale” și au precizat că „spitalul îşi asumă responsabilitatea pentru îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de cazare, confort şi îngrijire în secţiile de psihiatrie”.

Mai mult, zeci de angajați au demisionat în bloc. „Am înregistrat 85 de demisii din partea personalului și, aici, din toate categoriile profesionale, adică: medic, asistent, infirmier, îngrijitor. Iar luni, încă 11 – în total: 96 de demisii”, a spus managerul Spitalului din Târnăveni, dr. Zsuzsanna Megheșan, pentru Antena 3 CNN.

De asemenea, polițiștii din județul Mureș au deschis un dosar penal pentru neglijență în serviciu.

„Inspectorat de Poliţie Județean Mureș a fost sesizat cu privire la posibile nereguli constatate, în urma unei vizite de monitorizare la o unitate medicală din Târnăveni. În baza sesizării, o echipă de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale s-a deplasat la fața locului unde a efectuat verificări. A fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu sub supraveghere a Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni”, anunța purtator de cuvânt al IPJ Mureș, Aurica Mate.

În vara acestui an, cazul Laviniei Vlad, pacienta cu arsuri grave internată la Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca, a declanșat un val puternic de reacții publice. Femeia suferise arsuri pe aproximativ 70% din suprafața corpului și a petrecut 53 de zile în spital, perioadă în care s-a infectat cu mai multe bacterii și cu Candida auris, înainte de a fi transferată la un spital din Belgia.

Scandalul a izbucnit după ce sora ei, Alina Alexandru, a publicat pe Facebook o scrisoare deschisă în care a descris nereguli grave din spital. Ea a acuzat lipsa igienei, apariția gândacilor, ușa rezervei lăsată deschisă și faptul că personalul medical intra frecvent fără mască sau fără echipament schimbat.

Controalele declanșate de Ministerul Sănătății au confirmat o parte dintre probleme: infecții nosocomiale neraportate corect, probe bacteriologice și fungice care lipseau din documentația medicală și nerespectarea procedurilor obligatorii pentru izolarea pacienților cu arsuri extinse.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a calificat situația drept inacceptabilă și a dispus intervenția Corpului de control. În urma verificărilor, șeful Centrului de Arși, Tiberiu Paul Neagu, și șefa laboratorului de microbiologie au fost demiși.