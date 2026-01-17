Social

Miruță, despre problema de la fabrica de avioane din Craiova: S-a întâlnit un prost cu un şmecher

Radu Miruță/ Sursa foto Facebook
Fabrica de avioane din Craiova riscă un blocaj financiar major, după ce Ministerul Apărării Naționale a notificat compania de stat privind executarea unei garanții contractuale, din cauza întârzierilor de mai mulți ani în livrarea aeronavelor IAR-99 Șoim modernizate. „La situaţia de la Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un şmecher. Prostul este Avioane Craiova! Smecherul…mediul privat”, a declarat Radu Miruță, la un post TV.

Modernizarea aeronavelor, esențială pentru sistemul de apărare

Programul de modernizare a aeronavelor IAR-99 Standard la configurația IAR-99 Șoim, considerat strategic pentru Armata Română, a început acum cinci ani și prevedea modernizarea a zece avioane de antrenament. Contractul are o valoare de aproximativ 275 de milioane de lei, fără TVA, iar livrările trebuiau finalizate până în 2024.

Totuși, până acum, Armata nu a primit niciun avion operațional, deși Ministerul Apărării a plătit un avans consistent la începutul proiectului.

Modernizarea aeronavelor IAR-99 Șoim este considerată esențială pentru sistemul de apărare, deoarece ar permite ca 60–70% din pregătirea viitorilor piloți de F-16 să se desfășoare în țară, pe aeronave produse și întreținute local. În contextul conflictului din apropierea granițelor și al accelerării programelor de înzestrare cu avioane F-16 și F-35, blocarea acestui program este privită nu doar ca un eșec industrial, ci și ca un risc de securitate.

Miruță: „La situaţia de la Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un şmecher”

Astfel, ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că instituția pe care o conduce a transmis oficial către Avioane Craiova notificarea privind executarea garanției contractuale.

„La situaţia de la Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un şmecher. Prostul este Avioane Craiova! Smecherul…mediul privat care a simţit o vulnerabilitate si a beneficiat de prostie. Mediul privat implică un spectru mai larg. A fost contractul făcut acum cinci ani. Ministerul Apararii a dat un avans: te ajut să începi să îmi pregăteşti avioanele. A avut întârzieri în livrare până acum trei ani. A expirat termenul. Ce a făcut Ministerul Apărării este că a notificat Avioane Craiova că vor executa garanția. Ceea ce pentru Avioane Craiova poate să însemne stingerea luminii”, a explicat acesta, la Antena 3.

Avion militar de tip IAR-99 Soim

Avion militar de tip IAR-99 Soim. Sursa foto: Captură video Youtube

Directorul fabricii din Craiova a explicat care ar fi problema care ar duce la faliment

La câteva ore după declarațiile ministrului, directorul fabricii, Nicu Fălcoi, a afirmat că primele livrări sunt iminente, însă a admis gravitatea situației financiare.

„Există notificarea executării acelei scrisori de garanţie. Mâine, dacă vremea ţine cu noi, facem finalul testării în zbor a avioanelor. Eu am zis că este maximum 15 februarie. E vorba de o scrisoare de garanţie de 41 de milioane de lei. Problema este la penalităţile care vor fi facturate, 10-12 milioane de euro. Ar însemna falimentul fabricii”, a afirmat acesta.

Criza, într-un moment în care România primește fonduri europene pentru apărare

Criza apare într-un moment în care România începe să beneficieze de fonduri europene consistente destinate domeniului apărării.

„Am primit a doua cea mai mare alocare europeană la nivel european: 16,7 miliarde de euro dintre care 11,4 miliarde de euro, pentru aparare. Diferența este pentru situații de urgență și transporturi. Maşină de luptă a infanteriei, arma de asalt, înzestrare pe zona navală, apărare antiaeriană, tehnologie de cyber security, drone”, a afirmat ministrul Apărării.

