Ministerul Transporturilor a cheltuit toți banii de la UE. Sorin Grindeanu a cerut suplimentarea fondurilor pentru construcția de autostrăzi

Sorin Grindeanu a declarat că ministerul pe care îl conduce a cheltuit toate sumele alocate prin Programul Operațional Infrastructura Mare, de către Uniunea Europeană. Prin acest program sunt finanțate lucrările de construcție a autostrăzilor din România.

Ministerul Transporturilor a cheltuit deja 4.5 miliarde de euro, și a primit aprobare pentru o suplimentare cu zece la sută.

”Pe toate exercițiile bugetare, sigur PNRR este un program care vine peste toate programele operaţionale obişnuite din exerciţiile bugetare normale, până acum nu am reuşit, de când am intrat în UE, sumele de bani pe care le aveam alocate pe zona de transport. S-au dat banii înapoi. Aşa cum ştiţi, acum suntem la finalul exerciţiului bugetar 2014 – 2020, cu acea regulă, că se mai pot accesa sume de bani, până la sfârşitul anului acesta. Noi am terminat, ceea ce e o premieră, am terminat în urmă cu o lună, banii pe POIM componenta dedicată Ministerului Transporturilor şi vorbim de 4,5 miliarde de euro, sumele nerambursabile”, a declarat Sorin Grindeanu.

S-au terminat banii pentru construcția de autostrăzi

Potrivit ministrului Transporturilor, din cele 450 de milioane de euro, oferite suplimentar, instituția a cheltuit deja 100 de milioane de euro.

Grindeanu a mai explicat că a discutat cu ministrul Marcel Boloș pentru a suplimentat aceste fonduri, cu bani care sunt destinați pentru alte programe de finanțare.

”Am cerut la Ministerul Fondurilor Europene o suplimentare, având în vedere că mai sunt 7-8 luni, până la sfârşitul anului şi sunt anumite componente care nu îşi vor cheltui banii şi vor trebui să dea banii înapoi la sfârşitul anului, neaccesând aceste sume. Şi atunci, într-o discuţie care s-a şi materializat cu ministrul Boloş am hotărât să mai cerem încă 10 la sută suplimentare şi am primit această sumă, 450 de milioane în plus, dintre care deja am accesat 100 de milioane. Eu cred că şi diferenţa de 350 de milioane o vom cheltui undeva în lunile de vară, astfel încât să mai putem să luăm bani de pe alte componente, de exemplu apă-canal”, a declarat Grindeanu.

Contractele de pe Autostrada A8 sunt în fază de evaluare

Ministrul Transporturilor a mai spus că pentru A8, sectoarele de capăt, cele dintre Transilvania și Moldova, ofertele depuse sunt în faza de evaluare.

”Pe lângă A7, au mai fost în licitaţie încă trei proiecte finanţabile prin PNRR, fiindcă avem şi pe Autostrada Transilvania, acolo sunt deja în execuţie, lucrurile sunt în grafic. Am recuperat foarte bine pe celebrul tunel de urşi la limita dintre Timiş şi Hunedoara, între Marginea şi Holdea şi se intră în vara asta în execuţie”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat despre stadiul Autostrăzii A8, ministrul a explicat că a fost depăşit termenul de depunere a ofertelor.

”Următoarele două, capetele din A8, pe partea de Transilvania şi pe partea de Moldova, în acest moment s-a depăşit următoarea etapă: termenul de depunere de oferte. S-au depus ofertele pe ambele tronsoane, sunt în evaluare, cred că în iunie se va ieşi cu rezultatul pe ambele. Cam ăsta este termenul”, a precizat Grindeanu, citat de News..