Sport Mihai Teja a bătut palma cu o echipă din Superligă. Unde va antrena







Mihai Teja se întoarce în Superligă după o absență de aproape trei ani. Fostul antrenor al naționalei U21 va prelua conducerea unei echipe recent promovate în prima ligă a fotbalului românesc.

Mihai Teja va antrena Metaloglobus București

Mihai Teja, care a fost demis la începutul anului de la echipa daneză Vejle, va deveni antrenorul echipei Metaloglobus București, care a reușit să promoveze în Superligă, după ce a câștigat meciul împotriva Politehnicii Iași, scor 1-1.

Anunțul cu privire la preluarea echipei din București va fi făcut peste câteva zile de către cei de la Metaloglobus. Mihai Teja a avut, de asemenea, un contract cu FC Botoșani, dar colaborarea a încetat după câteva luni.

Mihai Teja a antrenat, de-a lungul carierei sale, echipe precum FCSB, Dinamo, Universitatea Cluj, Pandurii Târgu Jiu, Gaz Metan Mediaș, Politehnica Iași și FC Voluntari.

Ianis Zicu a părăsit echipa Metaloglobus

Ianis Zicu a părăsit echipa Metaloglobus și a ajuns la un acord cu Farul Constanța, preluând astfel locul lăsat liber după demisia lui Gică Hagi.

Imad Kassas, patronul echipei Metaloglobus București, a declarat că se află în discuții cu persoane importante din Arabia Saudită, dar totul depinde de „promovarea echipei sale în prima ligă”. Patronul a mai subliniat că după ce va reuși acest lucru, vor relua discuțiile.

Imad Kassas are dreptate când spune: „Cine ar fi venit la Metaloglobus, dacă am fi rămas în liga a doua?”. Antrenorul a mai adăugat că are costuri și posibilități foarte mici de a obține profit. „În liga a doua, dacă n-ai o primărie în spate, nu ai cum să reziști”.

Imad Kassas: Eu susțin echipa cu banii familiei

Patronul echipei Metaloglobus București a subliniat că, în prezent, își aduce bani de acasă și că are nevoie de aproximativ trei milioane de euro pentru a putea rămâne în Superligă.

„Eu susțin echipa cu banii familiei. Avem nevoie de cel puțin, de trei milioane de euro pentru a rezista în Superliga. De la 500 de euro pe lună, la 1.000-1.200 de euro, salarii. Am căutat să aduc jucători tineri la echipă, care să fie cu gândul numai la fotbal și la performanță”, a explicat Imad Kassas, potrivit gsp.ro.