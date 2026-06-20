Mihaela Tatu revine la Acasă TV după o absență de aproape două decenii, într-o ediție specială a emisiunii „Întrebarea mesei rotunde”, difuzată în iunie 2026.

Fosta prezentatoare a celebrului format „De 3x femeie” se întoarce pe postul care a consacrat-o în perioada 2000-2007.

Invitată de actorul Marius Manole, Mihaela Tatu vorbește despre parcursul său profesional, experiențele personale care i-au marcat viața și oamenii care au influențat-o de-a lungul carierei.

Apariția sa marchează una dintre puținele reveniri televizate pe Acasă TV după retragerea din prim-planul televiziunii.

Mihaela Tatu a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii românești datorită emisiunii „De 3x femeie”, difuzată de Acasă TV în anii 2000.

Formatul s-a remarcat prin abordarea unor teme sociale și personale, fiind unul dintre programele cu audiență ridicată în acea perioadă.

În cadrul interviului, realizatoarea TV a rememorat începuturile sale în media și a vorbit despre persoanele care au avut un rol important în dezvoltarea sa profesională.

„Am făcut emisiunea «Viața bate filmul» și Andrei Gheorghe mi-a fost mentor. A construit o poveste în jurul meu, cum că de la uzină, dacă visezi, poți să ajungi la televizor. Da, numai că eu am trecut prin radio și prin PRO TV Brașov”, a declarat Mihaela Tatu.

Fosta prezentatoare a amintit și de influența pe care au avut-o asupra sa Adrian Sârbu și Ruxandra Ion, două dintre personalitățile importante din industria media românească.

Potrivit acesteia, începuturile în televiziune au fost marcate de emoție și de procesul de adaptare la un mediu profesional complet nou.

„Am avut doi oameni care mi-au ghidat existența. Unul a fost Adrian Sârbu și doi: Ruxandra Ion. Adrian Sârbu, când m-a descoperit, spunea: «Alla Pugaciova a României»”, a povestit Mihaela Tatu.

Ea și-a amintit și primele contacte cu vedetele PRO TV, menționând nume precum Andreea Esca, Cristi Tabără și Mișu Dedu, pe care le urmărea înainte de a deveni la rândul său o figură cunoscută pe micul ecran.

În interviu, Mihaela Tatu a abordat și aspecte din viața personală. Prezentatoarea a vorbit despre divorțul de tatăl fiicei sale, Ioana, precizând că separarea a avut loc de comun acord după o perioadă în care cei doi au trăit în țări diferite.

„Eu am divorțat de tatăl Ioanei prin 2000. A fost de comun acord. A plecat să lucreze afară din țară și doi ani de zile noi am fost separați”, a explicat aceasta.

Mihaela Tatu a oferit și detalii despre parcursul fiicei sale, stabilită de mai mulți ani în Germania. Potrivit prezentatoarei, Ioana locuiește la Berlin de aproximativ 12 ani, unde și-a continuat studiile și a obținut cetățenia germană.

Revenirea Mihaelei Tatu la Acasă TV readuce în atenția publicului una dintre cele mai cunoscute prezentatoare ale televiziunii românești din anii 2000.

Interviul realizat de Marius Manole oferă atât o retrospectivă a carierei sale, cât și detalii despre viața personală și proiectele care îi ocupă timpul în prezent.