Mihaela Rădulescu, primul mesaj legat de moartea mamei ei. Suferința care ar fi răpus-o pe Marinela

Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după ce mama sa, Marinela Ţiganu, a murit pe 19 decembrie 2025, la Spitalul Elias din Capitală. În postarea sa, vedeta vorbește despre durerea profundă provocată de pierderea celor dragi.

Vedeta trece printr-o perioadă extrem de dificilă, la doar câteva luni după ce a suferit pierderea tragică a partenerului ei. Marinela Ţiganu s-a stins la cinci luni după ce fiica ei își pierduse iubitul.

Mihaela Rădulescu, încă în doliu după iubitul ei, a fost văzută în ultimele săptămâni făcând vizite nocturne la Spitalul Elias, petrecând ultimele clipe alături de mama sa, profesoară de limba și literatura română la Piatra Neamț și un sprijin discret în educația fiului său, Ayan. La câteva ore după deces, Mihaela Rădulescu a postat pe Instagram un mesaj emoționant.

„Astăzi, mai mult ca oricând, aș fi avut nevoie de zâmbetul lui uriaș și de îmbrățișările lui, de felul lui de a-mi spune că totul va fi… OK. Așa cum am avut nevoie de minunata mea Mamă și de familia mea când Felix a murit. Mi-am pierdut și Mama și acest „și” doare îngrozitor. Bărbatul meu și Mama mea, amândoi plecați prea șocant, prea repede, prea tragic, prea curând, unul după altul… Îmi tot spun că voi sta dreaptă și voi primi orice provocare îmi aduce viața”, a scris ea.

În mesaj, Mihaela a explicat că mama ei nu era bolnavă, iar cauza morții ar fi fost suferința provocată de pierderea lui Felix Baumgartner și grija pentru fiica sa.

„Mama mea extraordinară nu era bolnavă, doar a suferit prea mult din cauza a ceea ce am trăit eu în ultimele 5 luni, până la punctul în care inima ei nu a mai rezistat. Mamele bune, iubitoare și cinstite vor simți întotdeauna durerea copiilor lor… dublu”, a adăugat ea.

Vedeta spune că este profund afectată de situația prin care trece. Ea simte nevoia să le mulțumească public tuturor celor care i-au fost alături mamei sale până în ultima clipă. De asemenea, fosta prezentatoare a mărturisit că va

„Într-o zi, când voi fi mai puternică, vă voi spune întreaga poveste a vieții mele din ultimele 5 luni, pentru că sunt multe lecții de învățat din ea pentru toată lumea. Pentru moment, vă rog să îmi permiteți să spun un uriaș MULȚUMESC fiecărei persoane care a avut grijă de Mama mea la Spitalul Elias, echipa de Neurologie”, a continuat ea.

Vedeta a avut doar cuvinte de laudă la adresa medicului care s-a ocupat de mama ei.

„Dr. Petrescu a ținut-o pe Mama mea în viață, în comă profundă, intubată și în moarte cerebrală atât de mult timp, pentru că este pur și simplu cel mai bun doctor. Nu știu cum să le mulțumesc tuturor deodată, dar vreau să știe cât de mult respect și admir fiecare asistentă, doctor, terapeut – sunteți îngeri, toți. Am petrecut fiecare zi pe care am putut-o alături de Mama și a fost atât de greu… Să pierzi oamenii pe care îi iubești atât de mult nu este niciodată ușor, pentru nimeni. Dar să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…”, a mai spus Mihaela Rădulescu.

În finalul mesajului încărcat de emoție, Mihaela Rădulescu le-a mulțumit tuturor celor care au sprijinit-o încă de la moartea soțului ei. Vedeta spune că speră ca, în curând, viața ei să se schimbe în bine.

„Mulțumesc tuturor prietenilor care au fost acolo pentru mine și pentru fratele meu, mulțumesc tuturor care mi-au oferit cele mai bune îmbrățișări și literalmente tuturor celor care au avut grijă să fie prieteni adevărați în ultimele 5 luni. Am fost mai tăcută ca niciodată, pentru că unele vremuri întunecate nu au nevoie de audiență. Mă voi întoarce curând, încercând să revin la viață, bucurie și vremuri mai bune”, a încheiat ea.