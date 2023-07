Mihaela Bilic dezvăluie regula esențială pentru o siluetă perfectă. „Mâncarea poate fi o sursă de bucurie”

Nutriționista Mihaela Bilic a vorbit despre pauzele pe care o persoană trebuie să le aibă între fiecare masă, mai ales când își dorește să slăbească. Ca acest procesul de digestie să fie complet și tubul digestiv să fie curat, trebuie să ne oprim din mâncat mai multe ore.

Ce pauză trebuie să avem între mese

Mihaela Bilic spune că este vorba despre o pauză de 4-5 ore. Prin urmare, stomacul nostru beneficiază de o curățare constantă. Este important de menționat că, chiar dacă auzim zgomote în stomac, aceasta nu înseamnă neapărat că suntem flămânzi, ci doar că procesul de digestie este în desfășurare. Astfel, nu trebuie să ne temem să adoptăm o frecvență mai redusă a meselor.

„Când eliminăm gustările și ronțăielile dintre mese, procesele de digestie au timp să se desfășoare până la capăt, ca un ciclu complet de la mașina de spălat. E nevoie de un interval de 4-5 ore între mese pentru un proces de curățenie în tubul digestiv.

Fenomenul se numește complex motor migrant'(CMM) și trebuie văzut ca o undă puternică de contracție ce mătură’ toate resturile de mâncare din stomac și din intestinul subțire”, a scris Mihaela Bilic.

Mihaela Bilic pune accentul pe faptul că mâncarea poate fi o sursă de bucurie, dar numai atunci când este consumată în condiții optime. Este recomandat ca fiecare individ să aibă posibilitatea de a gusta diverse alimente, însă în porții moderate.

Două din patru persoane de vârstă medie din România sunt supraponderale sau obeze

Conform unei analize efectuate de aplicația românească DAHNA – Diet According to the Healthy Heart Nutritional Approach, în România, 2 din 4 persoane de vârstă medie se confruntă cu probleme de greutate, fiind supraponderale sau obeze, în timp ce 6 din 10 sunt sedentare.

Conform analizei efectuate, se constată că două din patru persoane cu vârste cuprinse între 38 și 58 de ani sunt supraponderale sau obeze. De asemenea, dintre acestea, 6 din 10 sunt sedentare, adică nu practică activitate fizică și au o dietă nesănătoasă.

Datele dezvăluie că 58% dintre persoanele analizate sunt femei, în timp ce 42% sunt bărbați. Toți participanții au utilizat funcția disponibilă în aplicație pentru a afla gradul lor de risc cardiovascular în următorii 10 ani, în funcție de stilul de viață și starea lor actuală de sănătate.

„Aceste date alarmante subliniază importanța menținerii unui stil de viață sănătos și a adoptării unor obiceiuri alimentare și de activitate fizică corespunzătoare. Dieta nesănătoasă este răspunzătoare de aproape jumătate din bolile cardiovasculare”, a declarat dr. Gabriel Tatu Chițoiu, medic primar în cardiologie și colaborator al proiectului DAHNA.