Tudorel Butoi, unul dintre cei mai cunoscuți experți în psihologia judiciară din România, a avut un comentariu bizar pe Facebook. Iulian Laurențiu Ștefan, psiholog, a postat o poză cu o femeie care ținea în mână un banner pe care era scris în limba engleză: „I’m 30 / I’m not married / I Have No Kids… And That’s Ok (n.r. – Am 30 de ani, nu sunt măritată, nu am copii… și asta este foarte în regulă)”. Era vorba despre un share dat de Iulian Laurențiu Ștefan de pe grupul Humanity.)

Tudorel Butoi a lăsat un comentariu cel puțin ciudat la această postare. Mesajul îl redăm cu puncte de suspensie: „m..e non”stop..punkt”, a scris cunoscutul psiholog criminalist.

Tudorel Butoi și replici ciudate pe Facebook

Mirel Curea, jurnalist EvZ, i-a răspuns lui Tudorel Butoi, și l-a întrebat dacă a avut probleme cu contul de Facebook. Premisa era legată de un hacker care i-ar fi putut fura datele lui Tudorel Butoi: „V-a spart cineva contul, dom profesor?”, a întrebat Mirel Curea. Profesorul a răspuns vag, nedeslușit, la întrebarea jurnalistului: „orice este posibil..apreciez…maaxiiimmm.hackerii…..”

„Și bine fac, dacă este să fiu întrebat, că-și asigură un viitor pe cont propriu”

Mirel Curea a replicat, luând în calcul o altă explicație pentru răspunsul lui Butoi la postarea lui Iulian Laurențiu Ștefan: „Ar mai fi o explicație, dom profesor, dar mă gândesc că totuși era prea dimineață.”

Legat strict de mesajul pozei cu femeia care spunea că nu este măritată și nu are copii, la 30 de ani, Mirel Curea a afirmat: „Ca foarte multe femei care au treabă, care își pun sacii în căruță, cum se spune prin părțile de unde mă trag eu. Și bine fac, dacă este să fiu întrebat, că-și asigură un viitor pe cont propriu, la o adică. La o adică, adică, un bou, un alcoolic, o lepră, un ăla de pute locul sub el, un d-ăsta.”