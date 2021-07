Reamintim că fostul deputat PSD Oana Mizil a ajuns la spital după ce ar fi fost agresată de partenerul său, Marian Vanghelie, care este acuzat de violenţă domestică, fiind emis ordin de restricţie.

”Nu am lovit-o. A fost o scurtă altercație, iar Oana are probleme cu tensiune și a chemat salvarea”, a declarat Vanghelie pentru Antena 3. Acesta a mai susținut că se pregătește să meargă la mare împreună cu iubita sa, și că întreagă opinie publică o va vedea pe Oana Mizil și se va convinge că nu are probleme de sănătate. Vanghelie a mai spus că sunt încă împreună, dar nu a dorit să comenteze informațiile potrivit cărora a fost emis un ordin de protecție împotriva sa.

Oana Mizil a ajuns la spital, sâmbătă seara. Ea a avut nevoie de îngrijiri medicale și, din câte se pare, îl acuză pe Marian Vanghelie că ar fi agresat-o. Împotriva fostului primar de la Sectorul 5 a fost emis, de către autorități, un ordin de restricție ce are regim provizoriu.

Comunicatul dat de poliție

Oana Mizil a fost la Spitalul Elias. A plecat din spital după ce i s-a făcut computer tomograf. Nu se știe încă dacă va merge la IML ca să-și scoată certificat medico-legal.

Apelul la 112 a fost efectuat sâmbătă noapte, după cum au anunțat reprezentanții poliției într-un comunicat. „La data de 24 iulie a.c., în jurul orei 02:08, polițiștii Stațiunii Snagov au fost sesizați, prin apel 112, de către un spital din București, cu privire la faptul că, la unitatea de primiri urgențe, a fost transportată cu un echipaj medical, în vederea acordării de îngrijiri medicale, o pacientă, în vârstă de 45 de ani, din comuna Snagov, care a afirmat la internare, că a fost agresată fizic de către concubinul său.

Polițiștii din Snagov s-au deplasat la respectiva unitate spitalicească, iar, în urma activităților specifice desfășurate, s-au sesizat din oficiu, cu privire la săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

De asemenea, polițiștii Stațiunii Snagov au aplicat formularul de evaluare a riscului, privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică și rezultând existența riscului iminent, au emis Ordin de Protecție Provizoriu, împotriva concubinul persoanei vătămate”, se precizează în comunicatul forțelor de ordine.