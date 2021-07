Președintele actual al PNL, Ludovic Orban, a explicat că, dacă ar fi susținut liberali la conducerea Primăriei Capitalei, PNL nu ar fi câștigat competiția. „Dacă aș fi făcut lucrul acesta, astăzi primar general ar fi fost Gabriela Firea de la PSD„, s-a exprimat Ludovic Orban.

Poziția actualului lider al liberalilor vine în contextul în care contracandidatul lui Orban la șefia PNL i-a reproșat lui Nicușor Dan că nu a intrat în partidul liberalilor, după ce a anunțat că, în anul 2024, va susține un primar PNL la conducerea Primăriei Generale a municipiului București.

Ludovic Orban: Dacă aș fi susținut candidați PNL, Gabriela Firea ar fi fost, astăzi, primar

Președintele PNL Ludovic Orban a reacționat, în urma declarațiilor din spațiul public ale lui Florin Cîțu. El spune că, dacă PNL susținea candidați liberali la șefia Primăriei Generale a București, cu siguranță aceștia ar fi eșuat. Orban este de părere că dacă nu-l susținea pe Nicușor Dan, Gabriela Firea ar fi preluat negreșit conducerea primăriei.

„Și eu mi-aș fi dorit din toată inima să susțin doar candidați ai PNL la București. Dacă aș fi făcut lucrul acesta, astăzi primar general ar fi fost Gabriela Firea de la PSD. Nu numai că am găsit soluția de a câștiga și de a învinge PSD, dar am găsit acea soluție în singurul moment în care era posibil să luăm acea soluție. Noi am fost cei care am impus candidatul în competiție, în persoana lui Nicușor Dan. Și a fost soluția câștigătoare”, a declarat Ludovic Orban, potrivit dcnews.ro.

Florin Cîțu îi reproșează lui Nicușor Dan că nu a trecut la liberali

Premierul Florin Cîţu îi reproșează lui Nicușor Dan, primarul general ales și cu susținerea liberalilor, în 2020, că nu a intrat în PNL. Cei doi, Florin Cîțu și Nicușor Dan, s-au întâlnit la conferința pentru alegerea conducerii organizației PNL București.Cu acest prilej, Florin Cîțu a susținut un discurs în care a anunțat că, în 2024, PNL va susține doar candidați liberali la primării. El a dat curs, astfel, unor nemulțumiri ale unor membri ai organizației București care nu au fost de acord cu susținerea lui Nicușor Dan. Aceasta cu toate că PNL a ocupat doar locul trei în București, la alegerile pentru Consiliul General.

„Cu tot respectul domnule primar general, în 2024 voi susţine un candidat liberal la Primăria Capitalei. Nu vom mai face compromisuri. Ele costă. Să ştiţi când merg pe stradă, mă întreabă lumea de ce nu e tăiată iarba în nu ştiu ce parc. PNL decontează, desi nu are adminstraţiile. Nimic nu vă oprea domnule primar general să intraţi în PNL, după ce aţi primit susţinerea PNL.

Membrii PNL sunt mândri că sunt membri ai PNL şi vom fi de fiecare data. Ciprian te susţin. Am lucrat cu tine înainte şi în acest an. Sunt aici pentru că vom face o echpă puternică, câştigătoare cu toţii. Mă aştept să uneşti Bucureştiul şi împreună vom câştiga”, a declarat Florin Cîţu.