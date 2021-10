Marcel Ciolacu solicită un guvern de specialiști. „Este posibilă o majoritate care dorește alegeri anticipate”

El spune că propunerea unui guvern de specialiști a fost îmbrățișată și de AUR.

Marcel Ciolacu a vorbit despre o majoritate pentru alegerile anticipate despre care a spus că „este posibil să se creioneze” până la consultări.

El a subliniat că, din punctul de vedere al PSD, cele mai mari probleme cu care se confruntă țara sunt „în economie”: „Avem economiști din toate instituțiile”, a mai spus președintele PSD:

„E posibil ca până la consultări să se creioneze o majoritate care dorește alegeri anticipate”

„Noi am venit cu o propunere foarte clară și am văzut că a fost îmbrățișată cu cei de la AUR să investim un guvern de specialiști, să avem un acord când vom avea o majoritate inclusiv cu președintele României să își asume acest lucru ca după ce trece acest val 4 să organizăm alegeri anticipate (…) Ne cheamă la consultări, la consultări spunem aceste lucruri. E posibil ca până la consultări să se creioneze o majoritate care dorește alegeri anticipate. Nu am avut o discuție cu Dacian Cioloș.

Ei nu mai pot crea o majoritate, nu au aceeași principii ca să guverneze România, vom avea același efect (…) Președintele e cel care desemnează. Cred că principiile sunt mai importante decât numele. Problemele majore sunt în economie în momentul acesta. Avem economiști din toate instituțiile. În acest moment, PSD gândește anumite soluții. Ce înseamnă consultări? Și în politică înseamnă să te așezi la masă (…)”, a declarat Marcel Ciolacu, potrivit g4media.ro.

Președintele PSD, a mai spus că este „exclus” să-i dea un vot lui Florin Cîțu, după ce guvernul condus de acesta a fost demis cu 281 de voturi la moțiunea de cenzură. Mai mult, el afirmă că social-democrații nu vor sprijini un guvern minoritar PNL-UDMR.

Ciolacu consideră că că rezolvarea crizei politice este la președintele României, Klaus Iohannis.

„Domnul Iohannis este cel mai în măsură, criza este la domnul Iohannis. Constituţional, ar trebui să intervină, nu să ne dea declaraţii între două avioane, că trebuie să revenim cu picioarele pe pământ. Să îşi intre în atribuţiile constituţionale”, a conchis Ciolacu.