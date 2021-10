PSD presează pentru alegeri anticipate. Cum interpretează declarația lui Klaus Iohannis

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că singura soluție la acest moment este organizarea alegerilor anticipate. În acest sens a interpretat, liderul PSD, și declarațiile președintelui Klaus Iohannis.

Marcel Ciolacu a subliniat că o alianță între PSD și USR PLUS, pentru preluarea guvernării, este exclusă dat fiind că cele două formațiuni nu au nimic în comun. De asemenea, a spus Ciolacu, nici o guvernare PSD – PNL nu este fezabilă, dat fiind că ambele partide au decis să nu colaboreze. Liderul PSD susține că până la organizarea alegerilor anticipate este nevoie ca țara să fie condusă de un guvern format și condus de tehnocrați care să pregătească scrutinul.

„Înseamnă că (președintele – n. red.) a ajuns concluzia PSD, că trebuie făcute alegeri anticipate. Nu avem o majoritate. Nu ne leagă niciun principiu cu USR, iar cu PNL este exclus – atât de la noi, cât și de la ei. Mă bucur că și președintele a ajuns la raționamentul nostru…Am vorbit de 10 puncte de negociere în privința urgențelor românilor. Nu există ca PSD să susțină acum un guvern minoritar al PNL, în nicio formă. Susținem acele 10 puncte pentru un guvern de specialiști”, a precizat Marcel Ciolacu.

El i-a cerut președintelui să-și intre în atribuții și să facă toate demersurile pentru a rezolva criza politică și pentru a debloca situația.

„Domnul Iohannis e cel mai în măsură să rezolve situația. Criza este la domnul Iohannis. Nu trebuie să ne dea declarații despre cum să revenim noi cu picioarele pe pământ, ci el trebuie să-și intre în atribuții”, a spus Marcel Ciolacu.

Declarațiile președintelui Klaus Iohannis

Declarațiile lui Marcel Ciolacu au loc în condițiile în care președintele Klaus Iohannis a precizat că orice persoană care are în spate o majoritate parlamentară poate fi nominalizată la funcția de premier.

„Orice persoană susţinută de o majoritate parlamentară poate să devină premier. Nu este nicio piedică”, a explicat Klaus Iohannis.

El a apreciat, însă, că revenirea USR PLUS, alături de PNL la guvernare, este foarte dificilă. Aceasta chiar dacă politicienii din USR PLUS tot îndeamnă la refacerea coaliției. Semnalul dat de președinte, celor din PNL, este de respingere a refacerii înțelegerii cu USR PLUS.

„Daca analizăm faptele vedem ca USR a fost în Guvern, a abandonat guvernarea, a fost cu PSD și AUR pentru căderea Guvernului din care au făcut parte. Aceștia sunt niște pași politici cu mare greutate și nu știu dacă partidele vor putea sau vor dori să treaca peste aceste lucruri. E greu de negociat cu un fost partener care a votat să îți dărâme Guvernul”, a spus șeful statului, vorbind, practic, în numele PNL.

Șeful statului nu exclude anticipatele

Pe de altă parte, șeful statului nu a exclus nici varianta organizării unor alegeri anticipate, solicitate de PSD.

„Nu exclud niciun pas constituţional, dar orice am face trebuie să ducă la o soluţie, ori soluţia, indiferent cum abordăm trebuie să fie formarea unui Guvern care rezolvă problemele României şi ale românilor. Acesta e scopul politicii”, a spus Klaus Iohannis.

Declarațiile lui Klaus Iohannis sugerează intenția acestuia de a trage mai mult de timp, astfel încât Florin Cîțu și PNL să găsească o soluție pentru a rămâne la conducerea guvernului. Este o interpretare a deciziei sale de a amâna consultările cu partidele politice pentru săptămâna viitoare ba, chiar, amânarea unei decizii în privința desemnării unui nou premier.

Iohannis nu se grăbește cu investirea unui nou guvern

Deși subliniază necesitatea investirii rapide a unui guvern cu puteri depline, șeful statului nu are dispus să se grăbească cu demararea procedurilor constituționale.

„Soluțiile vor trebui să transpară din consultările care vor avea loc. Eu nu am convingerea că după prima rundă de consultări se va cristaliza o soluție. Este posibil să fie nevoie de încă o rundă de consultări și este nevoie că partidele să se așeze la discuții în diferite combinații pentru a caută soluții. Dacă partidele nu se înțeleg, atunci acest guvern interimar va rămâne în funcție până se găsește o soluție. Nu există un înlocuitor, țară nu poate rămâne neguvernata și cred că până la urmă toată lumea va înțelege că e mai bine să avem un guvern cu puteri depline decât un guvern interimar”, a declarat Iohannis.