Marcel Ciolacu evită cuvântul austeritate. Bunăstarea pe care o promite românilor

Marcel Ciolacu evită cuvântul austeritate, atunci când vine vorba despre măsurile pe care le propune pentru echilibrarea bugetului. În opinia sa, dimpotrivă, pachetul legislativ pe care îl va propune va duce la creșterea salariilor. Însă pentru cei ce „muncesc din greu”. Premierul a precizat că actul normativ pe care îl pregătește nu a fost finalizat și că se lucrează în continuare.

„Continuăm să scriem actul normativ, pe urmă va fi pus în transparenţă, cum este normal. Până la finalul lunii terminăm tot circuitul, inclusiv asumarea de răspundere în Parlament. Să vedem dacă mai este nevoie de anumite ordonanţe de completare”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Premierul a afirmat că noile măsuri pe care le propune vor aduce bunăstare românilor. Marcel Ciolacu evită cuvântul austeritate și spune că anumiți funcționari, cu salarii foarte mari, nu vor mai primi vouchere de vacanță.

„Am aşteptat şi am vorbit despre aşa-spusa austeritate, dar eu am văzut în actul normativ că o să crească salariile. Nu e nicio austeritate și am explicat de fiecare dată că România a învăţat din fosta criză Atunci s-a făcut o greșeală majoră tăind salariile la români”, a mai spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu evită cuvântul austeritate

Șeful Guvernului a precizat că, totuși, funcționarii cu salarii prea mari nu vor mai primi vouchere de vacanță. El i-a pus în opoziție pe aceștia cu angajații care primesc salariul minim pe economie.

„Cu adevărat, unii care au totuşi salarii foarte mari, din punctul meu de vedere, în sistemul bugetar nu pot să beneficieze şi de vouchere de vacanţă, la fel ca şi cei aproape un milion şase sute de mii de români care au salariul minim pe economie. Dar nu am văzut nimic de austeritate. Cum am aşteptat şi am suportat această austeritate două luni, Mai putem sta două trei zile….”, a afirmat prim-ministrul.

Premierul anunță o reformă fiscală

Marcel Ciolacu a precizat că în pachetul legislativ pe care îl pregătește se vor afla și măsuri de combatare a evaziunii fiscale. El a făcut referire la fabrica Philip Morris, de produse din tutun, de la Otopeni. Marcel Ciolacu a precizat că industria tutunului are evaziune fiscală zero. Motiv pentru care i-a felicitat pe administratori.

„Pachetul pe care ni-l va finaliza domnul ministru va fi cel pe combaterea evaziunii şi aţi văzut că şi aici am vorbit la fabrică şi i-am felicitat fiindcă această industrie are evaziune fiscală zero şi pe urmă va fi reforma din sistemul administrativ. Şi avem dialog normal şi cu administraţia centrală, şi cu partenerii sociali, şi cu administraţia locală. E un lucru cât se poate de normal”, a mai spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu evită cuvântul austeritate. El a vorbit și despre al treilea pachet fiscal menit să facă România sustenabilă, atât în prezent, cât și în viitor. El face referire la o reformă fiscală care este prevăzută ca jalon și în PNRR.

„Şi al treilea este pachetul fiscal, astfel încât România să fie sustenabilă şi anul acesta, dar şi în anii viitori până când România va veni cu o reformă fiscală care este prinsă în PNRR ca şi jalon”, a mai transmis Ciolacu.

În acest context, premierul a precizat că pachetul legislativ pe care îl pregătește va fi vizibil pentru toată lumea. Marcel Ciolacu a spus că actele de reglementare vor fi puse în transparență. Totodată, Marcel Ciolacu a explicat care va fi procedura prin care își va asuma responsabilitatea, în Parlament. El a precizat că parlamentarii vor avea la dispoziție cel puțin 24 de ore pentru a depune amendamente. Actele normative vor fi trecute prin guvern, acestea urmând să fie avizate. Ciolacu a repetat de mai multe ori că toată procedura va fi transparentă și că legile nu vor fi trecut pe ascuns.