Mâncarea iraniană, una dintre cele mai vechi și misterioase din lume. Care e ingredientul de bază

Bucătăria persană contemporană își are rădăcinile într-o civilizație antică. Există referințe istorice documentate în ceea ce privește bucătăria persană, sub formă de tăblițe de lut cuneiforme, datând de mai bine de trei mii de ani, conform seriouseats.com.

În 550 î.Hr., când Cirus cel Mare i-a învins pe greci și egipteni, granițele imperiului persan s-au extins. Iar cultura culinară persană a fost dusă în teritoriile cucerite.

Secole mai târziu, perșii au fost învinși de Alexandru cel Mare, arabi și mongoli, toți aceștia ducând bucătăria persană și în alte țări, inclusiv în restul Orientului Mijlociu și în India. Cu toate acestea, deși bucătăria persană a influențat culturile alimentare ale multor alte țări, această cultură culinară străveche este suficient de cunoscută în Occident.

Bucătăria persană este diversă, savuroasă și aromatică, dar mai presus de toate, echilibrează calități contrastante: fierbinte și rece, crocant și moale, dulce și acrișor, crud și gătit, greu și ușor, gros și subțire . Toate în timpul aceleiași mese. Bucătăria persană este bine asezonată, dar nu este „extrem de picantă”. Este relativ simplu de preparat, dar uneori necesită puțină răbdare. De asemenea, poate fi captivantă vizual, cu prezentări care încântă ochii înainte de prima îmbucătură.

Unele dintre elementele fundamentale ale bucătăriei persane sunt în mare parte necunoscute lumii occidentale. Acestea includ amestecarea nucilor și fructelor proaspete și uscate în mâncăruri cu carne și orez.

Au rol semnificativ pentru o gamă largă de ierburi proaspete într-un număr mare de feluri de mâncare; metoda unică de gătire a orezului, în care orezul este gătit de două ori (mai întâi prefiert, scurs și apoi fiert la abur); utilizarea fructelor necoapte și a nucilor necoapte; și utilizarea unei game largi de agenți de acrire delicați, cum ar fi sucul de lime și lămâie, iaurtul, melasa de rodie, verjuicul, sumacul și limeul uscat.

„Sofreh” este un concept esențial asociat oricărei mese persane acasă. În trecut, majoritatea iranienilor mâncau stând pe podea. O pânză pătrată sau dreptunghiulară numită sofreh - echivalentul unei fețe de masă - era întinsă pe podea, deasupra unui covor, unde toată lumea stătea să mănânce.

Astăzi, deși mulți iranieni stau acum în jurul unei mese, un sofreh (adesea făcut din plastic în zilele noastre) este încă întins deasupra mesei. Cuvântul „sofreh” este folosit și ca verb pentru a descrie actul de a pune masa.

În Iran, unde membrii familiei, oaspeții și străinii deopotrivă se adună în jurul sofrehului, practic toate mesele sunt servite în stil familial. Această caracteristică importantă a meselor persane de casă înseamnă că totul: pâine, iaurt, garnituri, supe, preparate din orez, tocănițe și înăbușiri, băuturi, murături.

Totul e servit odată, mai degrabă, decât în ​​feluri separate. Cu toate acestea, în unele restaurante persane din America de Nord și Europa, puteți găsi mâncare servită în feluri, pentru confortul personalului din bucătărie sau pentru a satisface așteptările clienților non-iranieni.

Uitându-vă la meniul unui restaurant persan tipic din lumea occidentală, vă puteți face o idee că orezul este alimentul de bază al poporului iranian. Deși orezul este un element foarte important al bucătăriei persane, în majoritatea regiunilor, pâinea este alimentul de bază.

În cultura locală, pâinea este considerată o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru poporul său. Într-o casă iraniană tipică, fiecare parte a unei mese este servită împreună. Printre componente se numără o gamă largă de preparate care pot fi clasificate ca salate, garnituri, feluri de mâncare și aperitive. Acestea includ atât preparate calde, cât și reci, iar majoritatea sunt vegetariene. Printre cele mai populare se numără următoarele:

Salad-e-Shirazi (Salată Shirazi): Principalele ingrediente ale acestei salate răcoritoare sunt castraveții, roșiile și ceapa, care sunt aromatizate cu sare, piper negru, ulei de măsline și un fel de acid (cum ar fi oțet, suc de lime sau lămâie sau verjui). Salad-e-shirazi are o aromă plăcută, sărată-acrișoară și este crocantă și suculentă în același timp.

Împreună cu salad-e-olevieh (care are origini rusești și este un amestec de salate contemporane de pui, cartofi și ouă) și salad-e-fassl (o salată verde proaspătă de sezon, adesea completată cu un ingredient gătit, cum ar fi fasole pinto sau sfeclă roșie), salad-e-shirazi este una dintre cele mai populare trei salate persane.

Iranienii își iubesc orezul. De-a lungul secolelor, au rafinat prepararea orezului la niveluri extraordinare și au dezvoltat nenumărate preparate ingenioase cu orez, care sunt pe bună dreptate faimoase.

Chelow (orez alb fiert la abur) și Tahdig (orez crocant): Cel mai apreciat dintre preparatele persane cu orez, chelow este un orez fiert la abur alb ca zăpada, parfumat, cu boabe ușoare și pufoase, separate. Pentru a obține această textură dorită, orezul alb cu bob lung este spălat bine și înmuiat, apoi fiert parțial timp de câteva minute, până când este parțial gătit. Orezul prefiert este apoi strecurat și pus înapoi în oală, unde se termină de gătit în aburul generat în oala bine acoperită, la foc mic.

Khoresh-e-Bademjān (Vinete înăbușite): O altă variantă populară de înăbușire, khoresh-e-bademjan, se bazează pe bucăți de miel sau vită, care sunt rumenite și apoi înăbușite ușor într-o bază aromatică simplă de ceapă, turmeric măcinat și roșii. La jumătatea procesului de gătire, vinetele prăjite în tigaie sunt adăugate în oală. Rezultatul este o combinație de carne care se topește în gură și vinete mătăsoase, înconjurate de un sos delicios de înăbușire.