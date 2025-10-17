Social

Explozie în Rahova. Mai multe săli ale liceului Bolintineanu, afectate. Unitatea ar putea fi închisă în următoarele zile

Explozie în Rahova. Mai multe săli ale liceului Bolintineanu, afectate. Unitatea ar putea fi închisă în următoarele zile
În jur de 15 săli de clasă ale Liceului „Dimitrie Bolintineanu” din București au fost afectate de suflul exploziei produse în această dimineață, potrivit purtătorului de cuvânt al ISMB. De asemenea, echipele aflate la fața locului au constatat apariția mai multor fisuri la casa scării elevilor, iar un perete al uneia dintre săli a fost deteriorat.

Mai multe săli de clasă de la Liceul Bolintineanu, afectate

În momentul incidentului, în școală se aflau aproximativ 800 de elevi, care au fost evacuați în siguranță de către cadrele didactice și echipele de intervenție.

„15 săli de clasă de la Liceul Dimitrie Bolintineanu au fost afectate de suflul exploziei din sectorul 5. Sunt fisuri și la casa scării elevi, un zid afectat la o sală de clasă”, a spus Camelia Lepădat, purtător de cuvânt al ISMB, potrivit Edupedu.

Elevii și profesorii, scoși din clădire

În urma deflagrației puternice din Rahova, geamurile Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” au fost distruse de suflul exploziei. Conducerea unității de învățământ a decis suspendarea cursurilor, astfel că orele programate pentru a doua parte a zilei nu se vor mai desfășura. Reprezentanții ISU București au anunțat că au folosit o dronă pentru a evalua de la înălțime amploarea pagubelor din zona afectată.

„Clădirea a fost evacuată la recomandarea autorităților competente. Elevii au fost evacuați în siguranță conform procedurilor pentru situații de urgență. Au fost preluați în siguranță de părinți. 10 copii au suferit răni ușoare”, au spus reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Un martor prezent în interiorul Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” a declarat că suflul exploziei a fost resimțit puternic de elevi și profesori.

Explozie puternică în Rahova. Școala ar putea fi închisă

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat că școala va fi, cel mai probabil, închisă săptămâna viitoare. El a precizat că situația va fi evaluată la ora 13, iar ulterior vor fi luate măsurile necesare.

„Cel mai probabil în săptămâna următoare această școală va trebui închisă, vom analiza situația la ora 13 și vom dispune apoi toate măsurile în acest sens”, a afirmat Andrei Nistor, prefectul Capitalei.

În aceste momente, Inspectoratul Școlar al Municipiului București desfășoară o ședință pentru a analiza situația și a stabili măsurile care urmează să fie luate.

