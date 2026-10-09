Luca Niculescu, despre comunism și cartea care l-a impresionat

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a răspuns comentariilor ironice apărute pe rețelele de socializare după ce a publicat recenzii de carte și a explicat de ce consideră că România de astăzi este „incomparabil mai bună” decât cea dinainte de 1989. Acesta a recomandat volumul care l-a impresionat cel mai mult în acest an, o carte despre România în Al Doilea Război Mondial, și a rememorat lipsurile din perioada comunistă.

Despere ironiile apărute după ce a vorbit public despre cărțile pe care le citește, Luca Niculescu a spus că nu consideră lectura un motiv de critică.

„Dacă faptul că un prim-ministru desemnat citește este defectul pe care mi l-au găsit, să mai găsească și altele ca acesta”, a declarat Niculescu.

Premierul desemnat a explicat că îi place să citească volume din domenii diferite și să le recomande pe cele care îl impresionează. În schimb, preferă să nu scrie despre cărțile care îi plac mai puțin.

„Lectura este singurul viciu nepedepsit. Se pare că am primit și eu o pedeapsă pentru lectură”, a afirmat acesta.

Volumul pe care Luca Niculescu l-a indicat drept cea mai interesantă carte citită de el în acest an este „Istoria orbilor. România în război, 1940-1945”, scris de istoricii Alina și Șerban Pavelescu.

Cartea prezintă România din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial dincolo de evenimentele militare și de viața politică, incluzând aspecte ale vieții cotidiene, mondene și culturale.

Titlul face trimitere, potrivit explicațiilor oferite de Niculescu, la deciziile care ar fi putut fi luate de liderii politici ai vremii, dar care nu au fost luate.

Premierul desemnat a descris volumul drept o carte care se citește „ca un roman politic” și i-a încurajat pe cei care îl urmăresc să îi recomande, la rândul lor, titluri de carte. Niculescu a scris despre „Istoria orbilor” și pe pagina sa de Facebook, în luna iulie.

Într-un alt subiect, premierul desemnat a respins ideea că românii trăiau mai bine în perioada regimului condus de Nicolae Ceaușescu. El a invocat lipsurile materiale, frigul din locuințe și restricțiile privind libertatea de exprimare și de circulație.

Niculescu a povestit că, în copilărie, șapte persoane locuiau împreună într-un apartament cu trei camere din cartierul bucureștean Berceni.

„Nu. Pentru cei mai mulți dintre noi era mult, mult, mult mai rău. Trăiam în Berceni 7 oameni într-un apartament de 3 camere. Era frig iarna, nu aveam lumină, nu aveam de mâncare în unele zile, nu aveam libertatea de expresie, de a circula, nu am ieșit din țară până în 1989”, a declarat premierul desemnat, la un post TV.

El a adăugat că persoanele care consideră că viața era mai bună înainte de 1989 fie nu își mai amintesc acea perioadă, fie preferă să nu își amintească dificultățile de atunci.

Luca Niculescu a afirmat că înțelege nostalgia unor persoane pentru perioada comunistă, dar a pus-o în legătură cu tendința de a păstra mai ales amintirile pozitive.

„Pot să înțeleg o anumită nostalgie pentru că memoria încearcă să păstreze lucrurile cele mai bune. Era acea senzație că eram săraci, dar toți cam la fel de săraci, dar România de astăzi față de cea de atunci este incomparabil mai bună”, a spus acesta.

Premierul desemnat a avertizat și asupra riscului de a idealiza trecutul, susținând că experiențele personale din comunism nu trebuie separate de lipsurile și restricțiile impuse de regim.

„Cred că trebuie să fim foarte atenți când ne gândim că era mai bine înainte, pentru că nu era mai bine”, a mai declarat Luca Niculescu.