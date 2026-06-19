Cristian Radu, cel care ocupă funcția de primar al localității încă din anul 2012, se află în fața unui risc iminent de a-și pierde mandatul. Această perspectivă sumbră pentru reprezentantul PNL este generată de o serie de hotărâri judecătorești succesive, unele fiind semnate de o magistrată pe care edilul o acuză direct de incompatibilitate, conform luju.ro.

Totul a început în vara anului trecut, în luna august. La acel moment, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au decis reținerea primarului într-o cauză penală ce vizează presupuse infracțiuni de luare de mită și spălare de bani. Ulterior, reprezentanții parchetului au obținut în instanță mandate de arestare preventivă, măsură care a fost prelungită succesiv până în primăvara acestui an.

În luna martie 2026, după ce a petrecut o scurtă perioadă de 24 de zile în arest la domiciliu, primarul a fost plasat sub control judiciar pentru un interval de 60 de zile, prin decizia judecătoarei Mihaela-Voichița Nițeanu de la Tribunalul Constanța. Hotărârea din data de 23 martie 2026, pronunțată în dosarul cu numărul 6527/118/2025/a7, a fost confirmată ulterior de magistrații Andreea Ianca și Virgil-Marius Ungureanu de la Curtea de Apel Constanța, prin încheierea numărul 242/2026.

Obligațiile impuse de magistrații din Constanța

Iată cele două minute emise de instanțele constănțene cu privire la instituirea controlului judiciar.

„În baza art. 207 Cod Procedură Penală, rap. la art. 242 alin. (2) Cod Procedură Penală, art. 215 şi urm. Cod Procedură Penală, admite cererea inculpatului Radu Cristian, de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, termen care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei încheieri. În baza art. 215 alin. (1) Cod Procedură Penală, pe durata măsurii controlului judiciar, inculpatul va trebui să respecte anumite obligaţii: a) Să se prezinte la organul de urmărire penală sau la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţă ori de câte ori este chemat b) Să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei

c) Să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. (2) Cod Procedură Penală, pe timpul controlului judiciar, inculpatul va fi obligat: a) să nu părăsească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de cameră preliminară b) Să nu comunice, direct sau indirect, cu martorii din prezenta cauză, cu excepţia martorei Alina Dan c) Să nu exercite activitatea în exercitarea căreia se presupune că ar fi comis faptele imputate. În baza art. 215 alin. (3) Cod Procedură Penală, atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu o măsură preventivă mai severă. În baza art. 215 alin.

(4) Cod Procedură Penală, desemnează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa ca organ de supraveghere. În baza art. 215 alin. (5) Cod Procedură Penală o copie a încheierii judecătorului de cameră preliminară se comunică unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte inculpatul, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi organelor de frontieră, în vederea asigurării respectării de către inculpat a obligaţiei care îi revine. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 23.03.2026”.

„În baza art. 4251 alin.7 pct.1 lit.b CPP raportat la art. 205 CPP, respinge ca nefondate contestaţiile declarate de contestatorii P.I.C.C.J. – D.N.A. – S.T. Constanţa şi inculpatul Radu Cristian împotriva încheierii de şedinţă penală din data de 23.03.2026 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. 6527/118/2025/a7. În baza art. 275 alin. 2 CPP, obligă pe contestatorul inculpat Radu Cristian către stat la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheyliueli judiciare aferente propriei contestaţii. Face aplicarea disp. art. 275 alin. 3 CPP în privinţa contestaţiei procurorului. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 02.04.2026, prin punerea la dispoziţia inculpatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei”.

Adevărata problemă cu care se confruntă alesul local nu este reprezentată strict de restricțiile generale ale controlului judiciar, ci de o interdicție specifică impusă de magistrați: aceea de a nu-și exercita atribuțiile de primar. Această clauză restrictivă generează un efect de bumerang administrativ care poate duce la demiterea sa automată.

Prevederile legislative în vigoare sunt extrem de clare în acest sens. Conform textului din Codul administrativ, mai exact cel de la articolul 160 alineatul 1 litera g, mandatul unui primar încetează de drept în anumite condiții stricte:

„Mandatul primarului încetează, de drept, în următoarele cazuri: (...) imposibilitatea exercitării funcției din cauza unei boli grave, certificate, sau a altor motive temeinice dovedite, care nu permit desfășurarea activității în bune condiții timp de 6 luni, pe parcursul unui an calendaristic”.

În acest context, calculul celor șase luni de inactivitate forțată a început la data de 1 ianuarie 2026. Matematic, acest interval critic se împlinește la data de 30 iunie 2026. Din acest motiv, primarul Mangaliei se află într-o cursă contra cronometru, mai având la dispoziție doar 12 zile pentru a schimba decizia judecătorilor. Argumentele juridice prin care acesta solicită ridicarea măsurilor preventive au fost analizate în detaliu de publicația Lumea Justiției.

Pe lângă argumentele de ordin general folosite de avocați în astfel de proceduri (cum ar fi absența unui risc pentru ordinea publică, lipsa intenției de sustragere de la judecată, de distrugere a probatoriului sau de contactare a martorilor), Cristian Radu a ridicat o excepție deosebit de gravă. Edilul susține că judecătoarea Voichița Nițeanu, cea care a instituit prima dată măsura controlului judiciar, se afla într-o stare clară de incompatibilitate. Motivul invocat este acela că aceeași judecătoare aprobase anterior mandatul de percheziție informatică numărul 399 din data de 11 iulie 2024, emis în dosarul numărul 172/2/P/2024 aflat pe rolul DNA Constanța.

Din această cauză, politicianul a încercat în două rânduri să obțină recuzarea magistratei, însă ambele acțiuni au fost respinse la Tribunalul Constanța. Prima solicitare a fost respinsă pe 12 martie 2026 de judecătorul Leonard-Iustin Bourceanu, iar cea de-a doua a fost respinsă pe 17 martie de judecătoarea Corll-Cătălina Geană. Ulterior acestor evenimente, judecătoarea Voichița Nițeanu a înaintat o cerere de abținere, dar și această solicitare a fost respinsă, la data de 18 martie 2026, de către magistrata Elena Popa de la aceeași instanță. Argumentul principal pentru respingerea celor trei demersuri a fost că dosarul numărul 82/9/P/2024, în care șeful DNA Constanța, Vasile Abagiu, a dispus trimiterea în judecată a primarului, reprezintă o cauză diferită față de dosarul în care s-a emis mandatul pentru percheziția informatică, chiar dacă cele două cauze au fost în cele din urmă reunite.

Toate privirile sunt îndreptate acum către Tribunalul Constanța. Magistratul Florentin-Mircea Panait a stabilit un termen extrem de important pentru ziua de luni, 22 iunie.

La această dată, în dosarul cu numărul 6527/118/2025/a12, instanța urmează să se pronunțe definitiv asupra cererii depuse de Cristian Radu privind revocarea măsurii controlului judiciar. Rezultatul acestei ședințe va stabili dacă primarul își va putea relua activitatea la conducerea primăriei Mangalia sau dacă mandatul său va înceta oficial din cauza termenelor limită impuse de legislația administrativă.