Lituania, pregătită să declarea stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă din Belarus

Premierul lituanian Inga Ruginiene a anunţat vineri că ţara sa se pregăteşte să declare „stare de urgenţă naţională" din cauza baloanelor meteorologice folosite pentru contrabandă, lansate de pe teritoriul Belarusului, informează AFP.

"În prezent, pregătim cadrul legal şi documentele necesare", a declarat Ruginiene pentru jurnalişti, explicând că declararea stării de urgenţă reprezintă "cea mai bună cale de urmat în acest moment". Această decizie va permite guvernului şi autorităţilor locale să aloce resurse suplimentare pentru combaterea baloanelor de contrabandă. Premierul a adăugat că nu exclude implementarea unor măsuri suplimentare și se aşteaptă ca starea de urgenţă să fie declarată săptămâna viitoare.

În ultimele luni, incursiunile baloanelor venite din Belarus au obligat cele mai mari două aeroporturi lituaniene, Vilnius şi Kaunas, să-şi suspende operaţiunile în mai multe rânduri. Autorităţile lituaniene susţin că baloanele, care pot ajunge la înălţimi de până la zece kilometri, sunt lansate deliberat pe rutele de zbor ale aeroporturilor, reprezentând un atac direct asupra aviaţiei civile.

Deşi baloanele folosite pentru transportul ţigărilor au fost o metodă tradiţională a contrabandiştilor, numai în ultimele luni ele au condus la închiderea aeroporturilor, determinând guvernul să ia măsuri excepţionale.

Lituania, membru al NATO şi al Uniunii Europene, acuză Belarusul, aliat apropiat al Rusiei, de purtarea unui război hibrid împotriva statului baltic. Incidentele cu baloane suspecte, care s-au intensificat în octombrie, au determinat Lituania să închidă temporar cele două puncte de trecere a frontierei cu Belarus.

Ca represalii, autorităţile din Minsk au blocat camioanele lituaniene pe teritoriul său și au impus taxe pentru a le permite să părăsească ţara, măsuri pe care Vilnius le-a denunţat drept "acte de luare de ostatici". În prezent, mii de camioane lituaniene rămân blocate în Belarus, iar autorităţile de la Vilnius pledează pentru sancţiuni mai dure împotriva vecinului său, în timp ce Minsk solicită consultări cu ministrul lituanian de externe.