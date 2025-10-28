Legumicultorii de la Lungulețu riscă să rămână cu varza nevândută: Samsarii și fermierii afectați de importurile de cereale din Ucraina au de câștigat

Legumicultorii din comuna dâmbovițeană Lungulețu, una dintre cele mai importante zone agricole din sudul țării, se confruntă cu o situație dificilă. Deși anul acesta producția de varză a fost una foarte bună, fermierii se tem că vor rămâne cu tone de marfă nevândută. Prețurile au scăzut dramatic, iar intermediarii, cunoscuți drept samsari, profită de lipsa cumpărătorilor direcți. Ștefania Rădoi, o legumicultoare din Lungulețu, spune că ar putea ajunge în situația de a transforma toată producția de varză în resturi vegetale, dacă nu reușește să o vândă în următoarea perioadă. Ea explică faptul că piața este suprasaturată, iar fabricile de murături au încheiat deja contracte cu alți producători.

Mulți legumicultori susțin că sunt nevoiți să posteze anunțuri pe internet pentru a-și vinde marfa, având în vedere că prețurile sunt mai mici în piețe. Deși sunt nemulțumiți că marfa ajunge la samsari, cei din zonă spun că nu au altă variantă.

„Avem nemulțumiri și de asta postăm anunțuri pe internet, având în vedere că la piață e jumătate prețul. Ne descurcăm un pic mai bine așa. Într-adevăr, numai către samsari vindem, pentru că nu vin clienții direcți către noi”, ne-a spus un legumicultor din Lungulețu.

Potrivit acestuia, intermediarii ajung să câștige dublu.

„Samsarii câștigă dublu față de tot ce încasăm noi, pe lângă faptul că noi avem și investiția până la momentul vânzării. Dacă noi o vindem cu un leu, ei o vând cu 2,50 lei. Nu avem încotro și acceptăm această variantă. Statul nu oferă nicio măsură prin care noi să ne desfășurăm activitatea așa cum ar trebui. Mai am 50 de tone și sper să o vând în următoarea săptămână, dar merge foarte greu”, a adăugat el.

Ștefania Rădoi, legumicultoare din Lungulețu, confirmă că situația e similară pentru majoritatea producătorilor locali. Ea vinde varza românească cu 1,20 lei kilogramul, iar alte soiuri cu 80 de bani, însă doar samsarii sunt cei care cumpără în cantități mari.

„Din păcate, asta este. Vindem către samsari, dar dacă nu ar veni ei, cui am vinde? Am încercat să ducem marfa la fabricile de murături, dar nu am avut loc. Au încheiat deja contracte mari cu alți fermieri care nu au aceeași capacitate de producție ca noi. Eu mai am trei hectare și dacă rămân cu varza, bag freza și o transform în resturi vegetale”, spune aceasta.

Problema, spun producătorii, nu este doar la Lungulețu. În ultimul an, mai mulți fermieri mari, afectați de importurile masive de cereale din Ucraina, au renunțat la grâu și porumb și s-au orientat spre culturi de varză și cartofi. Această schimbare bruscă a crescut semnificativ oferta internă, ducând la scăderea prețurilor.

„Problema nu e la noi, că nu ne-am mărit suprafețele. Dar unii fermieri mari, loviți de importurile de cereale, au decis să cultive varză și cartofi. Piața s-a aglomerat, prețurile s-au prăbușit și noi am rămas fără clienți direcți”, a explicat Ștefania Rădoi.

Fermierii din Lungulețu acuză autoritățile că nu au implementat programe eficiente de sprijin pentru producătorii locali.

„Nu avem nicio măsură reală care să ne sprijine. Totul se face pe cont propriu”, a mai spus legumicultorul din Lungulețu.