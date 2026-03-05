Sport

Ladislau Boloni spune cine a fost cel mai complicat jucător: Jardel. Folosea substanțe interzise

Ladislau Boloni. Sursa Foto: Facebook
Ladislau Boloni a făcut dezvăluiri șocante legate de Mario Jardel, într-un podcast. Jucătorul s-ar fi drogat și ar fi avut un comportament greu de tolerat inclusiv pentru colegi.

Ladislau Boloni dezamăgit de Mario Jardel

Antrenorul a povestit că provocarea lui a fost un jucător cu probleme. Mai exact Mario Jardel pe care de cele mai multe ori nici nu-l putea băga în teren. ”Jardel a fost cel mai complicat jucător. Problema de fapt cu el a fost că mama și tata erau alcoolici. Și mi s-a întâmplat că scriam echipa pe tabelă, jucătorii erau în fața mea, scriam echipa care intra pe teren și doctorul îmi făcea semn.

Când ajungeam la Jardel că acolo nu se poate că era sub influența substanțelor. Se făcea control, doctorul făcea control și era pozitiv”, a povestit omul de fotbal.

Amenzi de până la 5.000 de lei pentru cei care culeg sau cumpără ghiocei. Autoritățile avertizează că floarea primăverii riscă să dispară
Trump vrea să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului. Erdogan, mesaj legat de situația Iranului. Livetext

Cum a vrut să-l scoată din dependență

Antrenorul a decis că e cazul să treacă la fapte. Așa că a luat o decizie tranșantă. ”Și atunci o dată am hotărât hai să văd cum e și treaba asta. Am făcut ce credeam că e bine și i-am spus că-l iau în cantonament cu mine.

Și că stam apropiat și că măncăm, ne antrenăm, fugim, și el a zis ok. Și am dormit acolo cu el în cantonament și totul era foarte bine și sunam să vorbească cu copii. Și ce ieșea din omul ăsta, era ceva groaznic. Dar a început să fie frumos”, a mai spus Boloni.

Eșec după eșec

Însă lucrurile nu au mers așa cum a sperat românul. ”Numai că după 6 zile a zis că nu se simte bine și că pleacă puțin, dar se întoarce. Și i-am spus că nu. Că îl cunosc foarte bine și că nu pleacă nicăieri. Și a dispărut toată ziua, a doua zi a apărut, era foarte bine. Dar toată lumea știa ce s-a întâmplat. A fost un eșec pentru mine să-l pierd în al doilea an pe Mario Jardel”, a încheiat acesta.

Proiecte speciale