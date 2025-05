Sport Cum au negociat tricoul numărul 10 Gică Popescu și Hagi







Numărul 10 pe tricou a fost o adevărată țintă pentru Gică Hagi, a povestit prietenul și fostul său Coleg, Gică Popescu. Cei doi au negociat acest tricou, imediat după primul meci la națională al lui Gică Popescu.

Gică Popescu a cedat ușor

Fostul internațional a povestit la un podcast că Hagi a așteptat ceva vreme după tricoul cu numărul 10. ”În 1988 am avut primul meci la națională cu Albania. Scorul a fost de 3-0, Emeric Ienei era selecționer și de atunci am rămas la echipa națională. Evident că am avut emoții, emoții aveam la fiecare meci al echipei naționale.

Îmi aduc aminte că jucasem cu numărul 10, pentru că plecase Loți Boloni și lăsase tricoul cu numărul 10. Și după meci îmi spune Gică: ”știi ceva? De la meciul următor ia 11-le, că aștept numărul 10 de mult timp”. Evident că i-am spus: da, Gică, i l-am dat imediat, ia numărul 10. De la meciul următor eu am jucat cu 11. După debut am jucat meciul din Bulgaria, cu rezultatul de 3-1.

Meciul acesta a fost cel de calificare. La debut pot să spun că am jucat un meci corect, am fost defensiv, mijlocaș central, că asta era poziția mea. Am jucat foarte bine în Bulgaria și după am început să am încredere”, a povestit fostul internațional.

Când a devenit cel mai bun fotbalist al României

Acesta a mai explicat că la un moment dat s-a accidentat, însă niște infiltrații l-au ajutat așa tare că apoi a devenit cel mai bun fotbalist. ”Cele 6 luni la Steaua, mi-au prins incredibil de bine. După ce jucasem în semifinalele din Liga Campionilor, aveam deja altă personalitate. Eram alt jucător. Eu aveam genunchiul praf înainte de meciul cu Danemarca la piciorul drept.

Când eram pe terenul 6 la Ghenecea vine minge și lovesc cu stângul în pământ. Practic genunchiul stâng era era și el. Seara ne-au chemat nea Emi și era și Valentin Ceaușescu la sedință. Nu puteam să cobor scările. Nu puteam merge. Și m-au întrebat dacă joc. Și mi-au făcut infiltrații. Și am jucat unul dintre cele mai bune meciuri ale mele la echipa națională. După meciul ăla am devenit cel mai bun fotbalist al României”, a mai spus el.