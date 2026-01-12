Sorin Cârțu ia atitudine în scandalul care a pus pe jar fotbalul românesc

Sorin Cârțu (70 de ani) nu e de acord cu afirmațiile făcute de Ladisalu Boloni, care a spus despre Ilie Balaci și Nicolae Dobrin că au fost jucători neserioși, care au strălucit doar 2-3 ani. Cârțu a jucat cu Balaci la Universitatea Craiova și i-a luat apărarea regretatului fotbalist, decedat în 2018.

„Balaci s-a accidentat foarte tânăr, la doar 26 de ani, imediat după ce fusese desemnat cel mai bun fotbalist român. La momentul respectiv, Craiova era portdrapelul fotbalului românesc în cupele europene, ajunseserăm în semifinalele Cupei UEFA, cu Ilie Balaci în componența echipei. Era însă imposibil să ieși afară, să-ți mărești statutul și anvergura de mare fotbalist.

Când vorbim despre Hagi sau alții, ei au avut această șansă. Impactul lor în fotbalul mare a fost mult mai vizibil. Știi cum este și cu Boloni? Probabil, vorbește și din punctul de vedere al antrenorului. Ca jucător însă, Balaci a fost peste Boloni, chiar dacă el are foarte multe selecții”, a spus Cârțu pentru gsp.ro.

„Și Balaci ar fi putut avea la fel de multe dacă nu s-ar fi accidentat. Dacă îl analizezi strict din punctul de vedere al jucătorului, este o greșeală. Să analizezi un fotbalist care a fost clar peste tine este exagerat.

Poate greșește și pentru că asimilează fotbalul de dinainte de 1989 cu cel de după 1989, perioadă în care jucătorii au putut ieși în străinătate”, a mai afirmat fostul jucător al Universității Craiova.

În ceea ce-l privește pe Nicolae Dorbin, Sorin Cârțu a afirmat că legenda Piteștiului este de necontestat. „L-am prins mai puțin jucând. Dobrin este o imensitate a fotbalului românesc și ar fi meritat o caracterizare diferită. Când vorbești despre marii fotbaliști ai României, îi amintești pe Dobrin și pe Balaci.

Ei fac parte din niște generații prejudiciate, care nu au avut posibilitatea să joace în străinătate și să aibă un impact major asupra publicului internațional. Hagi a rămas în memoria iubitorilor de fotbal prin evoluțiile sale la Real Madrid, prin golurile marcate pentru Real, Barcelona și Galatasaray. Te închini când vezi ce prestații avea!”