De ce a refuzat Ladislau Boloni propunerea de a prelua echipa națională. Explicațiile lui Aurel Țicleanu

Fostul internațional Aurel Țicleanu a declarat că Ladislau Boloni a refuzat în 2022 propunerea lui Răzvan Burleanu de a prelua echipa națională a României, în ciuda insistențelor Federației Române de Fotbal, invocând mai multe motive. În opinia sa, decizia ar fi fost determinată de lipsa de încredere în lotul de jucători.

Aurel Țicleanu a declarat că a discutat direct cu Ladislau Boloni în perioada în care conducerea Federației Române de Fotbal încerca să îl convingă să accepte funcția de selecționer, înainte de numirea lui Edward Iordănescu.

„Sunt câteva puncte de vedere aici. Eu nu cred că preşedintele Burleanu are timp şi îl vinde oricui. Nimeni nu are timp la echipa naţională. N-are de unde să îţi dea 4 ani, 5 ani de contract. Am avut discuţia asta cu Boloni, m-a rugat atunci să vorbesc cu el, pentru că îl voia foarte tare la echipa naţională. Loţi nu a venit din chestia asta, din asta a făcut o problemă ca să nu vină, pentru că nu avea încredere în lotul de jucători. Părerea mea. Pentru că lucrurile stăteau în felul următor: Răzvan Burleanu, ca preşedinte FRF, nu poate să îţi asigure că tu iei locul 4 în Liga Naţiunilor. Niciodată preşedintele nu te va ţine pe tine şi să se dea la o parte pe el, o să renunţe la tine, nu poate să îţi dea 4 ani, că nu îi are", a spus Aurel Țicleanu la Prima Sport 1.

„A venit Loţi la Bucureşti, discuţiile au continuat aici şi Loţi a tot inventat lucruri. Unul dintre ele a fost că vrea un salariu mai mare, pentru că cei de la FRF ştiţi cum lucrează, au un anumit buget şi cu el vin la tine. Nu contează că te cheamă Lucescu sau Iordănescu. Asta îţi putem oferi, asta îţi dăm. Unde putem lucra? La îndeplinirea obiectivelor, vin nişte bani de acolo şi ne putem jongla cu proporţiile. Loţi inclusiv asta a spus, dom’le eu totuşi sunt Boloni, vreau ceva mai mult.

Tot timpul Loţi a cerut altceva, dar eu îl ştiu bine pe el. Voia altceva, poate asta mergea cu şeicii şi pe unde a fost el, aici nu s-a putut. Dar, încă o dată, sunt convins, nu mi-a spus el, dar sunt convins că nu a avut încredere în grupul de jucători”, a mai spusAurel Țicleanu.

Fostul internațional a precizat că Ladislau Boloni a participat inclusiv la discuții la București, însă negocierile nu au dus la un acord, în contextul în care antrenorul ar fi solicitat condiții diferite față de cele oferite de Federația Română de Fotbal.

Potrivit spuselor lui Țicleanu, FRF funcționează pe baza unui buget stabilit, iar ofertele sunt similare indiferent de numele antrenorului, diferențele putând apărea doar în zona bonusurilor de performanță.

În prezent, Federația Română de Fotbal se află în negocieri cu Gică Hagi pentru preluarea funcției de selecționer, iar oficializarea numirii este așteptată în zilele următoare.

Mandatul ar urma să fie de doi ani, cu posibilitate de prelungire, iar primele meciuri sub conducerea sa ar putea fi partidele amicale din luna iunie, împotriva selecționatelor din Georgia și Țara Galilor.

Răzvan Burleanu a declarat că Gică Hagi reprezintă principala variantă pentru banca echipei naționale și că negocierile sunt în desfășurare.

„Ne-am dorit de mult timp să lucrăm împreună și în trecut, dar, din păcate, nu s-a putut. Acum este o oportunitate pentru Gică Hagi să revină la echipa națională. Prima discuție am avut-o după ședința Comisiei Tehnice. Ieri am mai avut o discuție, iar zilele următoare vă vom comunica mai multe detalii. Dacă vom ajunge la un consens, vom organiza o conferință de presă pentru a-l prezenta. Situația în care el s-a aflat într-un conflict de interese nu mai există odată ce a vândut Farul Constanța. Sunt încrezător că Hagi este cea mai bună opțiune pentru echipa națională în acest moment. Astăzi am un mandat ferm de la Comitetul Executiv pentru a demara negocierile cu el. Hagi a fost prima variantă. Nu cred că există impedimente în numirea lui”, a spus Răzvan Burleanu în cadrul unei conferințe de presă.

Totodată, președintele FRF a declarat că Mihai Stoichiță va rămâne în cadrul Federației Române de Fotbal, iar scenariile privind eventuale schimbări în această zonă nu au fost luate în calcul.