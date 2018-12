Kelemen Hunor a anunțat care sunt condițiile pentru a vota moțiunea împotriva Guvernului Dăncilă. „Poate vin cu Băsescu premier...”

Partidele din Opoziție s-au axat pe discuțiile „om la om” cu „puciștii din PSD”, pentru demiterea Guvernului PSD-ALDE. Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă depinde de coagularea forțelor din Opoziție, inclusiv de atragerea UDMR și a grupului minorităților naționale de partea lor.





Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a dat de înțeles că ar vota o moțiune de cenzură, însă dorește să știe cine va veni în fruntea Guvenului.

„Moțiunea de cenzură se anunță din septembrie. Eugen Tomac a avut-o scrisă din septembrie. Încă nu există moțiune de cenzură. Au zis că o depun pe 10, 12, după aceea nu s-a depus. Noi nu am văzut textul. Deocamadată nu s-a depus. Am avut o discuție cu Dan Barna, Eugen Tomac și cu colegii din PNL. Nu am avut o discuție cu Ludovic Orban. Noi ne-am intersectat la Congresul CDU. Am dat mâna, ne-am salutat și atât. Nu am discutat deloc despre moțiunea de cenzură. Asta nu înseamnă că dacă mă caută nu vom discuta. Cu colegii din PNL am mai discutat pe holuri, în plen. Rămâne întrebarea: Opoziția vrea într-adevăr să guverneze? Cine e premierul, cine sunt miniștrii, care e majoritatea, care e programul de guvernare? L-am întrebat pe Dan Barna, nu am primit răspuns. Am întrebat la PNL, nu am primit. Poate vin cu Ludovic, poate vin cu Dan Barna, poate vin cu Tomac, cu Băsescu premier. Am impresia că aici se întâmplă lucrul următor: sesiunea și moțiunea”, a spus Kelemen.

Liderul UDMR susține că Opoziția nu va strânge voturile pentru demiterea guvernului nici cu parlamentarii Uniunii, nici cu ceilalți din grupul minorităților.

„Toți au spus că le lipsesc 51-52 de voturi. De unde le aduni? UDMR are 30. Dacă sunt convinși că lucrurile merg extrem de bine după moțiunea de cenzură sigur vor exista voturi. Cine ar incerca să formeze o majoritate, fiindcă nu avem timp la dispoziție. În acest moment nu există o majoritate, nici cu noi, nici fără noi, nici cu minoritățile. Ar trebui să știm cine va conduce această majoritate.”, a declarat Kelemen Hunor.

Moțiunea de cenzură pe care Opoziția a pregătit-o pentru Guvenrul Dăncilă ar urma să fie înregistrată la finalul săptămânii, la Parlament. Până atunci premierul Viorica Dăncilă urmează să susțină un discurs în plenul Parlamentului, de miercuri, unde va prezenta senatorilor și deputaților prioritățile Consiliului Uniunii Europene, pe perioada mandatului României.

