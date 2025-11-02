Iubirile secrete ale lui Corneliu Zelea Codreanu și femeile Mișcării Legionare

Dincolo de fanatismul religios și disciplina de oțel, Mișcarea Legionară a fost traversată de o tensiune erotică puternică. Viața intimă a lui Corneliu Zelea Codreanu și legăturile sale cu femeile din jurul Gărzii de Fier dezvăluie o lume unde idealul mistic se amesteca cu pasiunea și controlul total.

Corneliu Zelea Codreanu a rămas, pentru o bună parte din secolul XX, o figură învăluită în mit. Pentru unii, simbolul tânărului pur, ascet, trăind doar pentru idealul național și credința ortodoxă. Pentru alții, un fanatic care a amestecat misticismul cu violența și autoritarismul.

Însă între aceste extreme se află un om din carne și oase — un tânăr carismatic, de o frumusețe fizică remarcabilă, educat, calculat și, după cum arată documentele păstrate în arhive, implicat într-o serie de legături sentimentale discrete, care spuneau multe despre modul în care ideologia și erotismul s-au împletit în interiorul Mișcării Legionare.

Codreanu însuși vorbea despre „curăție” și „disciplină morală”, dar în jurul său s-a construit un cult al virilității sacre, în care energia erotică era considerată combustibil pentru credință și luptă.

Arhivele interbelice, scrisorile interceptate de Siguranță și notele de filaj arată un detaliu constant: femeile din Mișcarea Legionară îl idolatrizau. Era pentru ele nu doar un lider politic, ci un apostol al unei religii noi, în care națiunea era trup, iar el, capul spiritual.

Un raport al Siguranței din 1936 nota că „femeile tinere care intră în Mișcare vorbesc despre Căpitan cu o exaltare aproape mistică, uneori cu semne evidente de îndrăgostire.”

Fizionomia sa — ochii albastru-cenușii, atitudinea calmă, vocea joasă — impresiona. În numeroase mărturii ale legionarilor și legionarilor de frunte, apare descrierea unei aure de „puritate și forță masculină”, un amestec care stârnea respect și dorință.

În 1925, Codreanu s-a căsătorit cu Elena Ilinoiu, fiica unui preot din Vâlcea, într-o ceremonie care a fost transformată de Mișcare într-un ritual de puritate națională. Mireasa a purtat o ie românească, nunta a fost oficiată de un sobor de preoți, iar participanții au jurat „să trăiască pentru neam și Dumnezeu”.

Dar căsătoria nu l-a ținut departe de admirația feminină. Din corespondența și mărturiile păstrate în Arhivele Naționale, se disting mai multe nume de femei care au păstrat legătura constant cu liderul mișcării legionare.

Aceste relații nu au fost niciodată oficializate și, cel mai probabil, nu au depășit granițele unei intimități spirituale. Dar ele arată puterea de fascinație personală pe care o exercita Codreanu, chiar asupra femeilor care îl vedeau ca pe un sfânt.

Unul dintre aspectele mai puțin discutate ale Mișcării Legionare este dimensiunea sa erotică sublimată, care îmbrăca forme religioase. În literatura legionară, trupul și iubirea nu erau negate, ci reinterpretate: „Trupul e templul sufletului, iar iubirea e jertfă pentru Neam.”

Femeile din Mișcare — cunoscute ca „surorile de cruce” — aveau un rol precis: păstrarea purității morale a legionarului, dar și sprijinirea lui spirituală. Între ideal și tentație se instala o tensiune constantă.

În cultura Mișcării, femeia trebuia să fie purtătoare de lumină, modestă, curată și gata de sacrificiu. Dar în jurul lui Codreanu s-a născut un mit paralel: acela al „femeii care inspiră jertfa” — o figură a iubirii inaccesibile, asemenea sfintei din icoane.

Jurnalul Mariei Cantemir, o tânără legionară din București, păstrat fragmentar în Arhiva CNSAS, conține rânduri revelatoare:

„L-am văzut pe Căpitan în pridvorul bisericii Sf. Ilie. Am simțit că nu e om, ci duh. L-am iubit ca pe un arhanghel și am jurat că nu mă voi mărita niciodată.”

Astfel de texte arată cum fanatismul religios și erotismul se amestecau într-un delir de devoțiune, transformând iubirea trupească într-o iubire de jertfă.

În noaptea de 29 spre 30 noiembrie 1938, Corneliu Zelea Codreanu a fost asasinat împreună cu alți 13 legionari, strangulat și aruncat într-o groapă comună. Moartea sa a fost prezentată de Mișcare ca o mucenicie, iar femeile legionare au jucat un rol esențial în păstrarea cultului său postum.

Ele au purtat portrete ale Căpitanului, au organizat slujbe și au scris poezii mistice dedicate lui. În unele texte, iubirea față de Căpitan devenea sinonimă cu iubirea față de Hristos.