Avocatul Gabriel Zbârcea: Nu am avut și nu am nicio simpatie pentru Mișcarea Legionară

Gabriel Zbârcea. Sursa foto: tuca.ro
Gabriel Zbârcea a negat orice legătură cu partidele politice sau organizațiile extremiste. Avocatul a afirmat că nu a fost membru de partid, nu a susținut Mișcarea Legionară sau alte grupări interzise și condamnând ferm asasinatele politice și crimele comise de legionari, potrivit G4Media.

Gabriel Zbârcea neagă orice legătură cu partidele sau organizațiile extremiste

Gabriel Zbârcea a declarat că nu a fost și nu este membru al vreunui partid politic, nu a candidat și nu a activat în nicio structură politică. El precizează că nu a avut și nu are simpatii pentru Mișcarea Legionară sau alte organizații interzise de lege.

„Nu am avut și nu am nicio simpatie pentru Mișcarea Legionară sau vreo altă organizație extremistă sau interzisă de lege. Iubesc viața, nu moartea.” a declarat acesta.

Avocatul condamnă ferm asasinatele politice comise de legionari, inclusiv crimele împotriva lui I. G. Duca, Armand Călinescu, Nicolae Iorga și Virgil Madgearu, precum și ororile de la Jilava și pogromul din București împotriva evreilor. „Iubesc viața, nu moartea”, a subliniat el.

Explicațiile avocatului despre declarațiile naționaliste

Gabriel Zbârcea a explicat că s-a declarat naționalist și suveranist în urmă cu doi ani și jumătate, într-un podcast, exprimându-și dragostea pentru România, părinți și copii, fără conținut ideologic. El susține că nu a avut în vedere o poziționare extremistă și s-a raportat la principiile constituționale ale statului român.

Avocatul a explicat că repetarea valorilor din art. 1 alin. 1 din Constituție nu înseamnă că România trebuie văzută altfel decât ca stat de drept, respectând drepturile tuturor cetățenilor. Zbârcea consideră că astfel de declarații, făcute cu bună credință, nu pot fi asociate extremismului sau stigmatizate retroactiv.

Gabriel Zbârcea: Asocierea cu Marian Munteanu este eronată

Avocatul a precizat că nu s-a suprapus cu Marian Munteanu la Facultatea de Drept, intrând în 1991, după ce Munteanu își terminase studiile și mandatul în Liga Studenților. Mandatul său de președinte a început în 1993, la doi ani după cel al lui Munteanu, iar între ei au fost alți doi președinți.

Gabriel Zbârcea a amintit că a participat ca elev la protestele din Piața Universității, alături de mii de români, pentru democrație și împotriva regimului Iliescu. Ca președinte al Ligii Studenților, a susținut proiectele Convenției Democrate și ale rectorului Emil Constantinescu, fostul președinte al României.

 

 

