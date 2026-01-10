Italia, țara unde cafeaua are alt preț dacă stai la bar sau la masă

În Italia, aceeași cafea poate avea două prețuri, în funcție de modul în care este consumată: la tejghea („al banco”) sau la masă („al tavolo”). Practica este răspândită în baruri și cafenele, mai ales în zonele centrale și turistice, și ține de un model comercial vechi, în care viteza serviciului și timpul ocupării unei mese contează în costul final.

În cultura italiană, consumul rapid, în picioare, la bar, este un obicei zilnic. Aici, espresso-ul este gândit ca o pauză de câteva minute: comanzi, primești cafeaua imediat, o bei repede și pleci. În schimb, dacă alegi să te așezi la masă, intri într-o zonă de servicii diferită: ospătarul preia comanda, aduce produsele, gestionează încasarea și, de regulă, masa rămâne ocupată mai mult timp.

Diferența de preț este vizibilă și în măsurătorile organizațiilor de consumatori. De pildă, Altroconsumo a indicat în 2024 o medie de 1,17 euro pentru cafeaua consumată la bar (la tejghea), subliniind că datele se referă la consumul fără serviciu la masă.

Explicația invocată cel mai des de operatori este simplă: la masă, costurile cresc. Apar cheltuieli suplimentare cu personalul de servire, cu întreținerea spațiului de sală și cu rotația mai lentă a locurilor. Într-un bar aglomerat, tejgheaua permite servirea rapidă a multor clienți într-un interval scurt, ceea ce face posibil un preț mai mic pe produs. La mese, ritmul este diferit, iar venitul trebuie să acopere timpul în care un loc rămâne ocupat.

În paralel, diferențele se văd și la pachetele de tip „mic dejun”, nu doar la espresso. Federconsumatori a arătat în 2024 că, pentru astfel de produse, consumul servit la masă poate ajunge semnificativ mai scump decât consumul la tejghea, mai ales în locuri turistice.

Un element esențial nu este faptul că există două prețuri, ci felul în care acestea sunt afișate și explicate clienților. În Italia, reglementările oficiale prevăd ca prețurile să fie prezentate clar clienților, inclusiv atunci când este oferit serviciu la masă, iar lista de tarife trebuie pusă la dispoziție înainte de comandă și să menționeze distinct eventualele costuri asociate serviciului.

Aceeași idee este reluată și în explicațiile organizațiilor de protecție a consumatorilor: dacă există serviciu la masă, clientul trebuie să poată vedea prețurile înainte să comande, iar eventualele costuri asociate serviciului trebuie indicate clar, astfel încât suma finală să fie previzibilă.

În discuțiile despre nota de plată, Italia are două noțiuni pe care mulți turiști le confundă: „servizio” și „coperto”. „Coperto” apare mai ales în restaurante și este o sumă fixă pe persoană, care poate include elemente precum pâinea, în funcție de local.

În cafenele, diferența dintre prețul la bar și cel la masă funcționează, de regulă, ca un tarif distinct, nu ca o linie separată adăugată ulterior, deși practicile pot varia. De aceea, punctul cheie rămâne același: clientul trebuie să poată vedea dinainte cât costă varianta aleasă.

Practica „al banco” versus „al tavolo” nu este nouă, însă discuția a devenit mai vizibilă din cauza scumpirilor. Datele FIPE arată că, în 2024, prețurile din serviciile de alimentație publică au continuat să crească, cu variații anuale consemnate la final de an.

În acest context, barurile încearcă să păstreze un preț „de intrare” mai accesibil la tejghea, unde volumul vânzărilor poate compensa marja mai mică, și să își recupereze o parte din costuri prin prețurile de la masă, acolo unde serviciul este mai intens, iar timpul de ocupare este mai mare.