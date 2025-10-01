Istoria relațiilor Selenei Gomez. Justin Bieber i-a pus capac

De-a lungul carierei sale, Selena Gomez a fost implicată în relații cu mai mulți bărbați celebri, fiecare dintre aceste idile marcând diferite etape ale vieții și carierei sale. Cea mai cunoscută dintre relațiile sale a fost cu Justin Bieber, unul dintre colaboratorii actualului ei soț, Benny Blanco.

Relația Selenei cu Nick Jonas, membru al trupei Jonas Brothers, datează din 2008. În timpul idilei lor scurte, Selena a apărut în videoclipul „Burnin’ Up” al trupei. În acea perioadă, Nick Jonas se întâlnea și cu Miley Cyrus, iar presa specula asupra unei posibile rivalități între cele două artiste.

Gomez a dezmințit aceste zvonuri într-un interviu în 2016: „Nu ne-am certat niciodată. Amândurora ne plăcea de același tip când aveam 16 ani…”.

În 2009, Selena a avut o scurtă relație cu Taylor Lautner, cunoscut din seria „Twilight”. Cei doi s-au întâlnit pe platourile de filmare, în timp ce Selena filma „Ramona and Beezus”. Artista a povestit pentru revista Seventeen: „Kristen Stewart stătea în hotelul meu. El o vizita, așa că ne întâlneam mereu în hol. Așa am ajuns să ne cunoaștem”.

Relația dintre Selena și Justin Bieber a fost intens mediatizată, desfășurându-se, cu pauze, între 2009 și 2018. Prima despărțire a avut loc în aprilie 2014, după ce Selena ar fi descoperit fotografii cu Kylie Jenner pe telefonul lui Justin. Câteva luni mai târziu, cuplul s-a reunit, Justin postând o fotografie cu mesajul: „Dragostea noastră este necondiționată”, însă relația s-a destrămat din nou în octombrie.

În octombrie 2017, cei doi au fost văzuți luând micul dejun împreună și participând la slujbe religioase, până în martie 2018, când s-au despărțit definitiv. La câteva luni după ultima lor despărțire, Bieber s-a logodit cu Hailey Bieber, iar Selena a suferit o cădere nervoasă cauzată de Lupus, fiind nevoită să urmeze tratament pentru sănătatea mintală.

În 2014, Selena a avut o scurtă idilă cu Orlando Bloom. La acel moment, presa specula că relația ar fi fost mai degrabă o reacție la foștii lor parteneri, Miranda Kerr și Justin Bieber.

Selena a format un cuplu și cu DJ-ul Zedd. Cei doi s-au întâlnit în timpul unei colaborări muzicale.

„Reporterii îmi sunau părinții. Oamenii hackuiau telefoanele prietenilor mei. Am fost supărat. Totuși, știam într-un fel în ce mă bag. Ea este una dintre cele mai mediatizate persoane din lume, dar nu aveam nicio idee cât de mult îmi va schimba viața”.

Selena a fost asociată cu Niall Horan în 2015 și din nou în 2019, fiind văzuți în diverse ipostaze afectuoase, de la cine intime până la dans și îmbrățișări la evenimente publice.

Și Charlie Puth a avut o idilă cu Selena Gomez. El a descris relația lor ca fiind „de foarte scurtă durată, foarte mică, dar foarte de impact. Și chiar m-a dat peste cap. Încerc să spun asta în cel mai bun mod posibil: Nu a fost ca și cum aș fi fost singura persoană din mintea ei”. În aceeași perioadă, Selena a adresat un mesaj clar la un concert: „Du-te naibii, Justin Bieber”.

Relația cu The Weeknd a durat aproximativ 10 luni. Cei doi au fost văzuți pentru prima dată în ianuarie 2017 la un restaurant din Santa Monica, California, dar programul încărcat al fiecăruia a dus la despărțirea lor.

În martie 2023, Selena a fost văzută în SoHo, New York, ținându-se de mână și sărutându-se cu Zayn Malik. Totuși, relația lor nu a durat mult, despărțindu-se rapid.

Relația Selenei cu producătorul muzical Benny Blanco a fost confirmată în decembrie anul trecut, când artista a comentat „adevărat” la o postare care anunța idila lor. Ea a explicat că sunt împreună de șase luni și că Blanco o tratează mai bine decât oricine altcineva. Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco în urmă cu câteva zile. „M-am căsătorit cu o adevărată prințesă Disney”, a spus Blanco.