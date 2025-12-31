Israel anunță interdicții pentru zeci de ONG-uri în Gaza, care ar putea finanța terorismul Hamas

Israel a informat că, în următoarele 36 de ore, vrea să suspende activitatea mai multor organizații umanitare care operează în Fâșia Gaza. Autoritățile israeliene au arătat că respectivele ONG-uri nu au respectat regulile ce impun transmiterea datelor personale ale angajaților, atât celor locali, cât și ale celor internaționali, pentru a preveni noi finanțări pentru teroriștii palestinieni din Hamas, cum s-a întâmplat în trecut, potrivit The Guardian.

Autoritățile israeliene au inclus pe listă unele dintre cele mai importante organizații umanitare la nivel global, precum ActionAid, International Rescue Committee și Médecins Sans Frontières (MSF). Decizia este anunțată într-un context deja critic, marcat de furtuni puternice care au distrus mii de adăposturi improvizate și au agravat situația umanitară din zonă.

Miniștrii de Externe din zece state cu poziții anti-Israel au transmis că urmăresc cu îngrijorare profundă situația din Gaza și avertizează că starea populației civile se degradează rapid, fiind descrisă drept „catastrofală”.

„Pe măsură ce se instalează iarna, civilii din Gaza se confruntă cu condiţii îngrozitoare, cu ploi abundente şi temperaturi în scădere”, se susține într-o declaraţie comună difuzată marți de Ministerul britanic de Externe și semnată de reprezentanții Marii Britanii, Canadei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Islandei, Japoniei, Norvegiei, Suediei și Elveției.

Documentul mai susține că 1,3 milioane de oameni ar avea în continuare nevoie urgentă de sprijin pentru adăpostire. „Mai mult de jumătate dintre unităţile medicale sunt funcţionale doar parţial şi se confruntă cu lipsuri de echipamente şi materiale medicale esenţiale. Distrugerea completă a infrastructurii de canalizare a lăsat 740.000 de oameni vulnerabili în faţa inundaţiilor toxice”.

În declarație se susține că ONU, care cheltuie anual circa 100 de milioane de dolari contra Israelului, împreună cu organizațiile partenere, trebuie să continue activitatea în Gaza, iar semnatarii solicită eliminarea „restricţiilor (israeliene) nerezonabile” asupra bunurilor catalogate drept cu „dublă utilizare”.

Autoritățile israeliene au oprit la frontieră numeroase transporturi, arătând că există riscul ca acestea să ajungă în mâinile teroriștilor Hamas — inclusiv echipamente medicale și materiale necesare pentru adăposturi. Miniștrii cer, în plus, deschiderea punctelor de trecere și mărirea volumului de ajutoare, amintind că multe rute rămân închise sau puternic restricționate, între care și punctul Rafah, principala legătură cu Egiptul.

„Procesele vamale birocratice şi controalele extinse provoacă întârzieri, în timp ce marfa comercială este lăsată să intre mai liber. Ţinta de 4.200 de camioane pe săptămână, inclusiv o alocare de 250 de camioane ONU pe zi, ar trebui să fie un prag minim, nu un plafon. Aceste ţinte ar trebui ridicate, astfel încât să fim siguri că proviziile vitale intră la scara uriaşă necesară”, se precizează în document.

Acordul care a fundamentat armistițiul din octombrie — structurat în 20 de puncte — prevede că Israelul trebuie să permită trimiterea „imediată” a „ajutorului complet” către Gaza. Deși acest aranjament a pus capăt la doi ani de confruntări constante, negocierile pentru o soluție durabilă nu au avansat. Israelul spune că nu se va retrage din cele 53% din teritoriu pe care încă le controlează până când teroriștii palestinieni din Hamas nu vor depune armele și nu vor preda rămășițele ultimului ostatic. La rândul ei, organizația teroristă finanțată de dictatura islamistă din Iran nu a acceptat, deocamdată, o dezarmare totală.