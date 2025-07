Monden Irina Columbeanu, între dorul de România și visul american. Ce a convins-o să rămână în SUA







Irina Columbeanu, fiica fostului afacerist Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor, urmează să se mute din vila în care a locuit împreună cu mama sa și partenerul acesteia, domnul Pink.

Irina Columbeanu, oportunitate academică în SUA

Stabilită în Statele Unite de aproape șapte ani, Irina a decis recent să își continue studiile universitare în străinătate.

Deși a crescut în România, planurile de a reveni pentru a urma o facultate, aceasta și-a schimbat planurile de a se întoarce acasă. Inițial, tânăra își dorea să urmeze Facultatea de Medicină de la Cluj. Acestă dorință, vine din dorul pe care-l are pentru țară și pentru tatăl său. Deși influențată de nostalgia copilăriei de a se întoarce, tânăra a primit o oportunitate unică de la New York University, pe care o consideră o șansă la un nou început.

Tânăra nu și-a pierdut atașamentul față de România

Deși în ultimii ani și-a trăit viața în Statele Unite, aceasta a păstrat o legătură profundă cu țara natală. Se întoarce în țară de fiecare dată când poate, pentru a-și vizita tatăl care locuiește într-un azil din Ghermănești. Deși distanța și diferența de fus orar pot reprezenta o piedică pentru mulți, pentru Irina acestea nu sunt obstacole în a-și vizita tatăl, pe Irinel Columbeanu. Mai mult, ea îi oferă sprijin emoțional constant, în special în contextul problemelor de sănătate și dificultăților financiare cu care se confruntă fostul milionar.

„Ador România, mai ales mâncarea, peisajele, dar mai ales pe tatăl meu” a explicat tânăra.

Se pregătește să se mute din Malibu

Șansa de a studia la o universitate de top precum New York Academy, i-au schimbat planurile pe care le-a avut inițial.

„Am primit oportunitatea să studiez în New York, la New York University. Mă mut din Malibu…Mulțumesc pentru copilăria mea frumoasă și pentru că ești mereu cu zâmbetul pe buze…Mai ales că acum am 18 ani, simt că este responsabilitatea mea de a avea grijă de el”, a declarat Irina, într-0 emsiune online, potrivit Pro TV.

A revenit recent în țară, fără să-și anunțe public întoarcerea. După aterizarea din aeroportul Henri Coandă, tânăra s-a îndreptat spre festivalul Nostalgia. Ulterior, și-a confirmat întoarcerea în țară cu o poză de la festival, postată pe rețelele de socializare. Motivul întoarcerii în țară a fost însă, tatăl ei. Revederea dintre fiică și tată, a fost profund emoționantă, potrivit declarațiilor patronului azilului, Ion Cassian.

Irina și tatăl său s-au îmbrățișat cu lacrimi și au petrecut timp împreună în intimitate. Ea i-a adus mici daruri și l-a încântat cu o ieșire în oraș.