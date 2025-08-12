Monden Ioana State, apariție de senzație. Transformare neașteptată pentru vedeta TV







Ioana State a avut o apariție de senzație care a fost remarcată și de fani, cu sute de complimente la postarea ei. Comedianta s-a apucat de sală, iar acum rezultatele sunt evidente.

Comedianta a postat acum câteva săptămâni că s-a apucat de slăbit și că merge la sală. Rezultatele au început să se vadă destul de repede. Drept urmare Ioana primește sute de complimente de la fanii virtuali. Dar ultima postare a fost cu adevărat un succes. „Ai fost și ești o frumusețe de fată!!! Succes în toate că meriți să ți se întâmple, tot ce e mai frumos”, i-a comentat un internaut.

”Ce frumos ai slăbit! Ai trăsături exotice, delicate, bine definite. Ești superbă!”, a scris o altă persoană. ”Bravo fată! Ai reușit să devii superbă! Ești de apreciat”, a mai spus o altă persoană. ”Să nu vă recunosc, noroc că am văzut cine a postat și unde e. După Maria avem o altă surpriza plăcută”, a mai comentat un alt internaut.

Cert este că Ioana nu a părut niciodată afectată de faptul că are câteva kilograme în plus. Inclusiv faptul că a mai luat ceva în greutate în Asia Express nu părea să î idea bătăi de cap. Cu toate acestea, în cele din urmă comedianta a decis că este cazul să facă ceva pentru sănătatea ei. Drept urmare s-a înscris la sală, de unde desigur a făcut și un număr de stand-up pe care l-a povestit deja publicului. Ioana State este cunoscută după aparițiile ei de la iUmor.

Emisiunea a fost numai o rampă de lansare pentru ea, ulterior s-a apucat serios de stand-up comedy. Între timp a participat și la Asia Express, ceea ce i-a adus și mai multă vizibilitate. Iar acum se pregătește de un proiect cu una dintre cele mai vizionate televiziuni din România.