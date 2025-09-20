În ce poți investi 1.000 de euro pe final de 2025. Cele mai profitabile domenii

Dacă ai economisit 1.000 de euro și vrei să-i investești pe final de 2025, există mai multe opțiuni care îți pot aduce un profit. În timp ce multe persoane preferă să investească într-o afacere cu obiecte handmade sau să vândă produse importate din China pe diferite platforme, altele se îndreaptă către Fidelis. Roxana Bucur, consultant financiar, afirmă că alegerea depinde cunoștințele financiare și obiectivele pe termen lung.

Consultantul financiar atrage atenția că, spre deosebire de afacerile din sfera imobiliarelor, care necesită sume mari, investițiile pe piața de capital pot fi realizate cu sume mici.

„Dacă unele investiții, precum afacerile sau imobiliarele, necesită sume mari, pe piața de capital nu este nevoie de sume mari, ci de constanță: sume mici, dar regulat, lună de lună. Este indicat să avem o frecvență de investiție maxim la trei luni pentru a beneficia de Cost Average”, explică Roxana Bucur.

Potrivit expertului, strategia permite achiziționarea de active la prețuri variabile, iar creșterea lor în timp poate aduce câștiguri semnificative.

„Cost Average reprezintă o strategie investițională care te îmbogățește în timp, pentru că îți permite să cumperi active la diferite prețuri, iar prin aprecierea lor câștigi un profit substanțial. Banii se dublează în 20 de ani”, adaugă consultantul financiar.

Deși sectorul oferă numeroase oportunități, riscurile pot apărea în orice moment. Consultantul susține că românii ar trebui să investească sume mici în fiecare lună.

„Investițiile necesită disciplină și răbdare. De aceea nu recomand să se investească sume mari o singură dată, ci sume mici, lunar; din bugetul lunar 10% să fie alocați în investiții, iar în timp oamenii, negreșit, se vor îmbogăți. Riscul de a pierde banii, dacă investim în piața de capital, în instrumente care stau la baza economiei, nu există pe termen lung. Acest lucru se întâmplă mai ales dacă suntem disciplinați și avem răbdare”, afirmă ea.

Roxana Bucur avertizează că principalele provocări ale investițiilor financiare țin de lipsa de experiență în tranzacționare.

„Capcanele principale care există în investițiile financiare sunt reprezentate de lipsa de timp și de cunoștințe, respectiv experiență în tranzacționare, și de aceea recomand, atât din experiența personală, cât și profesională, fondurile de investiții active, unde specialiștii ne investesc banii. De asemenea, la fel de importante sunt trăsăturile precum disciplina, răbdarea, dar și controlul emoțiilor de teamă sau panică când există scăderi pe piață sau apar contexte socio-politice care determină fluctuații ale valorii activelor deținute”, explică ea.

Pe lângă dorința de a obține câștiguri, cei care aleg să investească trebuie să acționeze rațional și să nu se aștepte la rezultate imediate.

„Fluctuații există, de aceea este necesar să nu investim bani de care avem nevoie pentru a ne plăti facturile și să avem răbdare, pentru că aceste fluctuații vor avea impact pozitiv asupra profitului pe termen lung”, a încheiat consultantul financiar.